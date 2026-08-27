Как "корейская" политика Трампа может привести к ядерной катастрофе

Президент Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность во встрече с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

Переговоры во время его первого президентского срока, целью которых было ядерное разоружение Северной Кореи, провалились. С тех пор количество северокорейских ядерных боеголовок существенно возросло – до 57, по оценке Трампа. То же самое касается дальности и точности ракет, способных доставлять их по всему региону и далеко за его пределы.

Нынешняя попытка почти наверняка закончится так же, уверен старший советник Centerview Partners Ричард Хаас.

Об опасной "корейской" политике американского президента – в колонке Ричарда Хааса Корейская катастрофа. Как авантюрная дипломатия Трампа может привести к ядерной войне. Далее – краткое изложение статьи.

Ричард Хаас убежден, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын считает ядерное оружие своим самым ценным активом – это гарантия собственной безопасности, которая также помогает поддерживать повышенный интерес к диктатору.

Два основных фактора, на которые рассчитывает президент США Дональд Трамп, не срабатывают, уверен автор колонки. Речь идет о силе личной дипломатии и перспективах экономического развития Северной Кореи благодаря отмене санкций.

Старший советник Centerview Partners подчеркивает, что для Кима самое важное – не процветание и благосостояние северокорейцев, а сохранение собственной власти и власти выбранного им преемника.

"Более того, открытие страны может даже поставить его контроль под угрозу", – добавляет эксперт.

Соответственно, разоружение, по его убеждению, – нереалистичная цель.

Но чего именно можно достичь с помощью дипломатии – и какой ценой?

Похоже, что Дональд Трамп, как предполагает Ричард Хаас, рассматривает отношения с успешной Южной Кореей как игру с нулевой суммой: будто шансов достичь своих целей в отношении Северной Кореи станет больше, если пожертвовать отношениями США с Южной Кореей.

"Он ввёл пошлины против Южной Кореи, несмотря на действующее соглашение о свободной торговле, сократил противоракетную оборону на фоне роста северокорейской ракетной угрозы, а недавно уменьшил масштаб и сократил продолжительность крупных совместных военных учений США и Южной Кореи, считая их дорогостоящими и излишне провокационными", – пишет автор колонки.

По его мнению, американский президент не осознает, что сдерживание возможно только тогда, когда страна (Южная Корея) способна обеспечить убедительную оборону. Это опасно – особенно с учетом того, что в Южной Корее находятся около 28 тысяч американских военных, а США по договору обязаны защищать страну.

"И содержание, и форма этой дипломатии – которую США ведут в одностороннем порядке, фактически застав правительство Южной Кореи врасплох, – со временем, скорее всего, подорвут доверие к американским гарантиям безопасности", – предупреждает эксперт.

Он предполагает, что вместо одной ядерной Кореи вполне могут появиться две ядерные Кореи, что увеличит риск войны на полуострове спустя три четверти века.

"Более того, условия, обеспечивавшие ядерную стабильность во время холодной войны, будет чрезвычайно сложно воссоздать. А это создает жуткую перспективу: применение ядерного оружия впервые с 1945 года", – резюмирует старший советник Centerview Partners.

Подробнее – в колонке Ричарда Хааса Корейская катастрофа. Как авантюрная дипломатия Трампа может привести к ядерной войне.