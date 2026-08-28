Трамп заявив, що не переймається можливим нападом РФ на НАТО

Президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що не переймається тим, що Росія може напасти на країни НАТО.

Про це він сказав у телефонному інтерв’ю Axios, повідомляє "Європейська правда".

У вівторок директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив таємну поїздку до Москви, де зустрівся зі своїм російським колегою Сергеєм Наришкіним.

Декілька ЗМІ повідомили, що метою візиту було застерегти Москву від нападу на країну НАТО. Однак Трамп заперечив ці повідомлення, заявивши виданню, що Реткліфф не висловлював такого попередження.

Трамп назвав поїздку Реткліффа "звичайною справою" та висловив здивування з приводу того, як її висвітлюють ЗМІ.

"Реткліфф зустрічається зі своїм російським колегою раз на пів року або раз на рік. У них дуже добрі стосунки. Жодного повідомлення не було, і нічого незвичайного не відбувалося", – сказав Трамп.

Європейські лідери висловили серйозну стурбованість і публічно попередили, що РФ може перевірити рішучість НАТО, а також прихильність Трампа до статті 5, яка передбачає колективну оборону Альянсу.

"Я не переймаюся цим… взагалі. Немає жодних проблем", – сказав Трамп, відповідаючи на запитання про можливу російську провокацію проти країн НАТО.

Під час спілкування з журналістами через дві години Трампа знову запитали, чи висловили США попередження правителю Росії Владіміру Путіну щодо потенційних атак на країни НАТО.

Трамп відповів, що не хоче коментувати це, але додав: "Вони не збираються нападати на територію НАТО".

Він зазначив, що переговори були "звичайною частиною їхньої роботи" і що "не було нічого незвичайного".

У четвер Міністерство закордонних справ Росії заявило, що Велика Британія та Франція "грають з вогнем", постачаючи технології, які дають змогу Україні здійснювати удари на великі відстані вглиб території Росії.

Речник Міністерства закордонних справ Росії пригрозив задати ударів по британських військових об’єктах як на території України, так і за її межами.

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