У Швейцарії кілька людей загинули внаслідок зіткнення туристичного автобуса з огорожею

Кілька осіб загинули внаслідок аварії у швейцарському кантоні Граубюнден у четвер після того, як туристичний автобус зіткнувся з огороджувальним бар’єром.

Про це повідомляє телерадіокомпанія SRF, пише "Європейська правда".

Туристичний автобус рухався з Цернеца в бік Суша, коли в зоні дорожніх робіт зіткнувся з огороджувальним бар’єром, з’їхав з дороги та перекинувся на бік.

Фото: Jon Duschletta/Engadiner Post

Поліція не уточнила точну кількість загиблих та поранених.

За наявними даними, в автобусі перебувало 48 пасажирів. Попередньо, більшість з них є громадянами Нідерландів.

Після інциденту на місце аварії прибули рятувальні служби – служба з повітряного порятунку Rega, кілька бригад швидкої допомоги та пожежна служба. Також були залучені сили з інших кантонів, зокрема кантональна поліція Санкт-Галлена. Влада та рятувальні служби продовжували проводити рятувальні заходи ввечері та вночі. Цю ділянку дороги тимчасово перекрили.

Президент Швейцарії Гі Пармелін висловив свій "глибокий шок і розпач" з приводу аварії. Він оголосив на платформі X, що швейцарська влада проведе всебічне та ретельне розслідування інциденту.

Наприкінці серпня на сході Нідерландів сталася аварія за участю автобуса, який перевозив учнів середньої школи з Німеччини.

Нещодавно сім осіб, у тому числі двоє поліцейських, загинули внаслідок автомобільної аварії на північному сході Англії після того, як транспортний засіб, який рухався зустрічною смугою головної дороги, зіткнувся з поліцейським автомобілем.