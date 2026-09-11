В Швейцарии несколько человек погибли в результате столкновения туристического автобуса с ограждением

Несколько человек погибли в результате аварии в швейцарском кантоне Граубюнден в четверг после того, как туристический автобус столкнулся с ограждающим барьером.

Об этом сообщает телерадиокомпания SRF, пишет "Европейская правда".

Туристический автобус следовал из Цернеца в сторону Суша, когда в зоне дорожных работ столкнулся с ограждающим барьером, съехал с дороги и перевернулся на бок.

Фото: Jon Duschletta/Engadiner Post

Полиция не уточнила точное количество погибших и раненых.

По имеющимся данным, в автобусе находилось 48 пассажиров. Предположительно, большинство из них – граждане Нидерландов.

После инцидента на место аварии прибыли спасательные службы – служба воздушного спасения Rega, несколько бригад скорой помощи и пожарная служба. Также были задействованы силы из других кантонов, в частности кантональная полиция Санкт-Галлена. Власти и спасательные службы продолжали проводить спасательные работы вечером и ночью. Этот участок дороги временно перекрыли.

Президент Швейцарии Ги Пармелин выразил свой "глубокий шок и отчаяние" по поводу аварии. Он заявил на платформе X, что швейцарские власти проведут всестороннее и тщательное расследование инцидента.

В конце августа на востоке Нидерландов произошла авария с участием автобуса, перевозившего учащихся средней школы из Германии.

Недавно семь человек, в том числе двое полицейских, погибли в результате автомобильной аварии на северо-востоке Англии после того, как транспортное средство, двигавшееся по встречной полосе главной дороги, столкнулось с полицейским автомобилем.