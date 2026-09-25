Трамп і Сі обговорили Україну під час зустрічі в Білому домі

Президент США Дональд Трамп та китайський лідер Сі Цзіньпін під час зустрічі у Білому домі обговорили ситуацію в Україні.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на офіційне повідомлення китайського уряду, передає "Європейська правда".

Зазначається, що у Білому домі лідери двох країн обмінялися думками щодо глобальних та регіональних питань, таких як Близький Схід, Україна та Корейський півострів.

Також вони підтвердили взаємну підтримку проведення регіональних зустрічей у найближчі тижні.

Окрім цього, Сі заявив, що президенти домовилися розвивати "конструктивні, стратегічні та стабільні відносини між Китаєм і США". За його словами, такі відносини принесуть користь не лише китайському та американському народам, а й людям у всьому світі.

Зазначається, що у листопаді Китай буде приймати щорічний саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, тоді як США цього року проведуть саміт G20 у Флориді.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський попросив Трампа під час переговорів із лідером Китаю закликати його вплинути на очільника Кремля Владіміра Путіна задля завершення війни або принаймні деескалації.

Також Трамп сказав, що обговорить з Сі "закон Грема", який, зокрема, стосується санкцій проти Росії та "каральних мит" проти покупців російських енергоносіїв.