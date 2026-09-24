Зеленський розповів деталі розмови з Трампом про вплив Китаю на Путіна

Президент Володимир Зеленський попросив свого американського колегу Дональда Трампа під час переговорів із лідером Китаю Сі Цзіньпіном закликати його вплинути на очільника Кремля Владіміра Путіна задля завершення війни або принаймні деескалації.

Про це Зеленський сказав під час брифінгу у Нью-Йорку, передає Суспільне, пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що попросив Трампа обговорити це питання із Сі під час його візиту до Сполучених Штатів.

"Я сьогодні попросив президента Сполучених Штатів Америки відверто, щоб він поговорив із Сі Цзіньпіном і попросив лідера Китаю впливати на Путіна, щоб він закінчив війну, хоча б ішов на деескалаційні кроки", – сказав український президент.

Він також зазначив, що серед можливих кроків для деескалації йдеться, зокрема, про енергетику та зерно.

На думку Зеленського, такі домовленості могли б продемонструвати, чи справді Росія готова рухатися до завершення війни. Український президент додав, що Трамп пообіцяв передати цей меседж Сі Цзіньпіну.

Як повідомлялося, лідер Китаю Сі Цзіньпін 23–25 вересня відвідає Сполучені Штати із державним візитом на запрошення американського президента Дональда Трампа – вперше за понад 10 років.

23 вересня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що досягнення енергетичного перемир’я між Росією та Україною є складним завданням, але Вашингтон спробує це зробити.