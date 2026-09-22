Президент США заявив, що обговорить "закон Грема" з лідером Китаю

Президент США Дональд Трамп сказав, що обговорить "закон Грема", який, зокрема, стосується санкцій проти Росії та "каральних мит" проти покупців російських енергоносіїв, з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Нью-Йорку, пише "Європейська правда".

Президент США зазначив, що "закон Грема", який він нещодавно підписав, є "дуже суворим".

На запитання щодо потенційного впливу цього закону на Китай, оскільки ця країна є лідером у закупівлі російських нафти та газу, Трамп відповів, що обговорить це під час зустрічі з китайським лідером.

"Я, мабуть, говоритиму про те…Ми будемо багато про що говорити. Це буде чудова зустріч, і ми обговоримо це; у нас дуже добрі стосунки", – сказав президент США.

Як повідомлялося, лідер Китаю Сі Цзіньпін 23–25 вересня відвідає Сполучені Штати із державним візитом на запрошення американського президента Дональда Трампа – вперше за понад 10 років.

18 вересня Дональд Трамп підписав законопроєкт щодо санкцій проти РФ, одним зі співавторів якого був покійний сенатор Ліндсі Грем. Закон, серед іншого, передбачає запровадження мит зі ставкою до 100% проти країн, які найбільше купують російські енергоресурси.

У виступі на Генеральній асамблеї ООН президент США Дональд Трамп заявив, що у разі потреби він готовий застосувати "закон Грема", який стосується санкцій проти Росії.

Більше про цей законопроєкт – читайте у статті "Пекельні санкції" стають реальністю? Як Конгрес США покарав Росію та що робитиме Трамп або дивіться відео.