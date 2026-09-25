Сенатори-демократи закликали Трампа посилити тиск на Росію після зустрічі із Сі

Американські сенатори-демократи, які є членами Комітету Сенату з питань міжнародних відносин, виступили зі спільною заявою щодо зустрічі президента США Дональда Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпінем у Вашингтоні, у якій, серед іншого закликали Трампа застосувати "закон Грема", який стосується санкцій проти Росії та "каральних мит" проти покупців російських енергоносіїв.

Про це йдеться у відповідній заяві від 24 вересня, яку цитує "Європейська правда".

Сенатори-демократи заявили, що зустріч між Трампом та Сі "не виправдала очікувань".

"У той час, коли американці борються зі зростанням цін на бензин, електроенергію та харчі, президент Трамп розстелив для Сі червону доріжку. Замість того щоб протистояти несправедливим торговельним практикам Китаю, крадіжкам технологій, співучасті в нападах на наші війська або економічній та військовій агресії проти наших союзників, президент Трамп надав перевагу пишності над суттю – промінявши жорстку дипломатію на екскурсію по бальних залах та розкішну вечерю зі своїми друзями-мільярдерами", – зазначили вони.

У цьому контексті сенатори визначили низку економічних та безпекових питань, результати щодо яких вони вважають незадовільними.

Йдеться про штучний інтелект, торгівлю, питання Ірану, російсько-українську війну, Тайвань і регіональну безпеку, незаконно затриманих американців та права людини.

У контексті питання війни в Україні сенатори зазначили, що "заклики саміту до деескалації ніяк не зупиняють потік китайських товарів подвійного призначення, які підтримують військову машину Владіміра Путіна".

"Якщо президент Трамп серйозно налаштований покласти край війні Путіна, він повинен вшанувати пам’ять Ліндсі Грема, відповідально впровадивши Закон про санкції проти Росії та Ірану", – вважають сенатори.

Також вони заявили, що адміністрація Трампа "повинна покласти край своїй приголомшливій півторарічній бездіяльності щодо введення будь-яких санкцій для протидії обходу санкцій на підтримку російської війни, зокрема щодо експорту Китаєм товарів подвійного призначення до Москви та значних закупівель російської нафти".

А в контексті Ірану сенатори заявили, що США "ніколи не мали б розпочинати цю необачну та незаконну війну". Також на їхнє переконання, Китай скористався конфліктом на Близькому Сході.

"Пекін скористався цим конфліктом, щоб купувати іранську нафту зі знижкою, тоді як боєприпаси та стратегічні запаси США витрачаються з тривожною швидкістю. Ще гірше те, що президент Трамп не притягнув Сі до відповідальності за підтримку Ірану з боку китайських компаній, які сприяли нападам на американських солдатів, що є неприпустимим невиконанням його обов’язку захищати наших військовослужбовців", – зазначили сенатори.

Сенатори наголосили, що американський народ заслуговує на лідерів, які "борються за його фінансову безпеку та захищають наші національні інтереси цілеспрямовано й за допомогою виваженої стратегії, а не за допомогою показових заходів".

"Ми зможемо успішно конкурувати з Китаєм лише завдяки постійним інвестиціям у наші власні сильні сторони, тісній координації з союзниками та непохитному захисту наших демократичних цінностей. Як ми бачили у травні, цей саміт надав президенту Сі міжнародну трибуну для демонстрації сили без суттєвих змін у примусових економічних практиках Пекіна чи його підтримці наших супротивників", – додали вони.

Як писали, Трамп і Сі під час зустрічі у Білому домі обговорили ситуацію в Україні.

Перед тим президент Володимир Зеленський просив Трампа під час переговорів із лідером Китаю закликати його вплинути на очільника Кремля Владіміра Путіна задля завершення війни або принаймні деескалації.

Також Трамп сказав, що обговорить з Сі "закон Грема", який, зокрема, стосується санкцій проти Росії та "каральних мит" проти покупців російських енергоносіїв.









