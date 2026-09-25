Сі закликав Трампа до співпраці, щоб уникнути конфронтації між США і Китаєм

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі закликав Вашингтон і Пекін посилити комунікацію та співпрацю, щоб уникнути конфронтації між двома державами.

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

На початку зустрічі з Трампом у Білому домі китайський лідер виклав умови взаємного порозуміння, які, за його словами, можуть відвернути дві держави від майбутнього військового конфлікту та навести їх на шлях взаємної вигоди.

"Ми повинні мирно співіснувати. Китай та Сполучені Штати, як дві великі країни, виграють від співпраці та обидві зазнають втрат у разі конфронтації. Збройні сили наших країн повинні підтримувати регулярний діалог та вдосконалювати механізми комунікації та запобігання кризам", – заявив він.

За таких умов, зазначив Сі, "пастку Фукідіда можна подолати", маючи на увазі визначене грецьким істориком явище напруженості, що виникає, коли зростаюча держава загрожує витіснити наявну світову наддержаву.

Китайський лідер також запропонував розвивати обміни між громадянами двох країн. Зокрема, він запросив до 100 тисяч молодих американців відвідати Китай у рамках освітніх та студентських програм.

Трамп зі свого боку заявив, що має "справді велику дружбу" із Сі та що сторони вже досягли прогресу у вирішенні низки питань. За його словами, переговори стосуватимуться, зокрема, торгівлі, безпеки, технологій та штучного інтелекту.

У цьому контексті варто зауважити, що американські сенатори-демократи, які є членами Комітету Сенату з питань міжнародних відносин, виступили зі спільною заявою щодо зустрічі Трампа з китайським лідером, у якій, серед іншого закликали Трампа застосувати "закон Грема", який стосується санкцій проти Росії та "каральних мит" проти покупців російських енергоносіїв.

Перед тим писали, що президент Володимир Зеленський просив Трампа під час переговорів із лідером Китаю закликати його вплинути на очільника Кремля Владіміра Путіна задля завершення війни або принаймні деескалації.

Також Трамп сказав, що обговорить з Сі "закон Грема", який, зокрема, стосується санкцій проти Росії та "каральних мит" проти покупців російських енергоносіїв.