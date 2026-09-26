Кіпр планує посилити умови програми "золотих віз" перед вступом до Шенгенської зони.

Про це заявив заступник міністра з питань міграції Кіпру Ніколас Іоаннідіс, його цитує eKathimerini, повідомляє "Європейська правда".

Виступаючи перед парламентським комітетом з контролю за державними видатками, Іоаннідіс повідомив, що за останні два роки було видано близько 1 500 "золотих віз".

Наразі влада проводить ретельну перевірку близько 12 тисяч паспортів, виданих у рамках програми з 2013 року, щоб переконатися, що їхні власники, як і раніше, відповідають необхідним вимогам.

Іоаннідіс зазначив, що заплановані зміни частково пов’язані з очікуваним вступом Кіпру до Шенгенської зони, що зробить програму привабливішою для інвесторів.

Він представив рекомендації щодо внесення змін міністрам, відповідальним за реалізацію програми.

Уряд також вивчає, у які сфери можна спрямовувати кошти, що інвестуються в рамках програми. Серед можливих напрямків – освіта, оборона та інновації.

"Нам потрібні інвестиції", – заявив Іоаннідіс, додавши, однак, що вони мають здійснюватися в контрольованих умовах.

Уряд також розробляє нову інформаційну систему, призначену для відстеження громадян третіх країн протягом усього їхнього перебування на Кіпрі.

У 2023 році уряд Кіпру позбавив громадянства 222 заможних інвесторів та членів їхніх родин, що є частиною зусиль, спрямованих на відновлення репутації, заплямованої програмою "інвестиції в обмін на паспорти".

Також варто зазначити, що у квітні Суд ЄС оголосив рішення у справі щодо програми "золотих паспортів" на Мальті та постановив, що країна має припинити її як таку, що суперечить законодавству Євросоюзу.

Перед тим стало відомо, що низка підсанкційних громадян Росії все одно отримували паспорти Мальти за схемою "золотої візи".