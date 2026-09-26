ЗМІ дізнались, про що йшлося на зустрічі глави МЗС Німеччини з Лавровим

Глава німецького МЗС Йоганн Вадефуль на зустрічі зі своїм російським колегою Сергеєм Лавровим закликав "відмовитися від небезпечного курсу ескалації щодо Німеччини, Європи та НАТО".

Про це стало відомо кореспонденту FAZ, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, Вадефуль вже давно розглядав можливість такої зустрічі, адже європейці намагаються знову долучитись до переговорів щодо мирного врегулювання в Україні. Москва через треті країни давала сигнали про готовність до діалогу.

Крім того, за даними видання, зустріч була пов’язана з інцидентом із дроном у Лейпцигу, відповідальність за який німецька сторона поклала на РФ.

Зустріч Вадефуля з Лавровим в кулуарах Генасамблеї ООН в Нью-Йорку тривала лише 20 хвилин.

Пізніше з кіл делегації стало відомо, що Вадефуль закликав Москву "відмовитися від небезпечного шляху ескалації проти Німеччини, Європи та НАТО". Такі інциденти, як спроба атаки в Лейпцигу чи інші гібридні атаки, не похитнуть рішучості Німеччини підтримувати Київ, як повідомляється, сказав німецький міністр.

Також, як повідомляється, Вадефуль сказав Лаврову, що такий прикрий стан відносин не відповідає інтересам Німеччини. Можливість повернення до конструктивних відносин існує в будь-який час. Це передбачає припинення війни, що суперечить міжнародному праву.

Зустріч глав МЗС Німеччини та РФ у Нью-Йорку стала першою з 2022 року. З того часу представники урядів Німеччини та Росії, хоч і брали участь у різних міжнародних зустрічах, проте прямих переговорів на рівні міністрів закордонних справ не відбувалося.

Повідомляли, що 23 вересня державний секретар США Марко Рубіо зустрівся з Лавровим у Нью-Йорку.

За підсумками зустрічі в МЗС РФ розповіли, що Лавров поскаржився Рубіо на українські удари по об’єктах в Росії.