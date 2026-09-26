Трамп підтвердив, що відхилив мирну пропозицію від Ірану

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що відхилив останню мирну пропозицію Ірану, передану американській стороні під час непрямих переговорів, що відбулися цього тижня в Нью-Йорку.

Заяву глави Білого дому наводить Axios, повідомляє "Європейська правда".

У той час як Іран хоче зосередити будь-які переговори на Ормузькій протоці та морській блокаді з боку США, адміністрація Трампа вимагає, щоб іранці пішли на поступки в ядерній сфері.

"Вони (Іран. – Ред.) висунули пропозицію, і я її відхилив", – сказав Трамп.

Тим часом один з американських посадовців заявляє, що між США та Іраном через посередників, як і раніше, ведуться "позитивні та конструктивні" обговорення, зокрема щодо ядерних питань.

Іран запропонував відкрити Ормузьку протоку та відновити переговори щодо ядерної програми через тиждень, якщо США знімуть морську блокаду, скасують санкції на продаж нафти та відновлять режим припинення вогню в усьому регіоні.

Як повідомило Axios одне з джерел, під час переговорів у вівторок американські переговірники чітко дали зрозуміти іранській стороні, що Іран не контролює протоку і тому не може висувати вимоги щодо неї.

Щодня через протоку під захистом США проходять десятки нафтових танкерів, доставляючи мільйони барелів нафти на світові ринки – це, як і раніше, значно менше, ніж до війни, але достатньо, щоб дещо послабити тиск.

Американські офіційні особи заявляють, що за останні 72 години через Ормузьку протоку пройшло близько 60 мільйонів барелів нафти.

Тим часом, за даними The Wall Street Journal, Трамп не тільки відхилив іранську мирну пропозицію, а ще й планує відновити бомбардування цієї ісламської країни після проміжних виборів у листопаді.