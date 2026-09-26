В інтернеті глузують з глави МЗС Італії через заяву про пристойних жінок "у довших спідницях"

Міністр закордонних справ Італії Таяні викликав обурення в інтернеті та міжнародних медіа через слова про те, що віддає перевагу пристойним жінкам у "довших спідницях".

Про це йдеться у матеріалі Euronews, повідомляє "Європейська правда".

Під час виступу на заході, організованому минулого тижня, Таяні заявив, що радив би одружуватися з серйозними жінками, які носять "довші спідниці".

"Можливо, вона не така приваблива, але надійніша, серйозніша, така, що стане доброю матір’ю і залишиться вірною коханню, яке вона закріпила шлюбом", – сказав міністр закордонних справ.

Він пояснив, що завжди обиратиме "красиву, серйозну, надійну жінку, яка тримає сім’ю разом, яка завжди поруч, яка, як ти знаєш, завжди знайде відповідь і прийде на допомогу, коли ти її покличеш".

Висловлювання міністра зазнали різкого засудження з боку опозиційних партій, профспілок та Італійської єпископської конференції (CEI). Сенаторки від Демократичної партії, партії "Italia Viva", партії "Зелені" та "Лівого альянсу", "Руху п’яти зірок" і фракції "Автономії" зібралися в Палаццо Мадама в спідницях вище коліна.

"Це акт свободи, щоб заявити, що ми вільні одягатися так, як хочемо. Ми вважаємо, що свобода жінок вимірюється кожним актом свободи, включаючи довжину спідниці або будь-який інший вибір, який жінки хочуть зробити, не наражаючись на осуд з боку чоловіків", – заявила лідерка фракції "Italia Viva" Раффаелла Пайта, яка й виступила з цією ідеєю.

Багато інших депутатів від опозиції також опублікували свої фотографії в спідницях, як і деякі чоловіки, зокрема член міської ради Флоренції та член Демократичної партії Андреа Чуллі, який опублікував створене за допомогою штучного інтелекту фото, на якому він зображений у спідниці, з підписом: "За довжиною спідниці не судять про цінність жінки – про це судять за її свободою".

Зіткнувшись із шквалом критики, Таяні згодом перепросив за ці слова.

"Мені дуже прикро, що деякі мої висловлювання, вирвані з контексту набагато ширшої промови, були неправильно зрозумілі. Я прошу вибачення, якщо хтось відчув себе ображеним моїми словами, але я ніколи не мав наміру ображати жінок, я ніколи в житті цього не робив – ані в приватному житті, ані на публіці", – заявив Таяні.

Однак у мережі почали поширювати меми, на яких міністра зображено в жіночому одязі; їх підхопили й міжнародні ЗМІ, зокрема CNN та BBC.

Лідерка Демократичної партії Еллі Шлейн останніми днями закликала прем’єр-міністерку Джорджу Мелоні прокоментувати слова Таяні, але та закликала людей не "надавати їм надмірного значення", зазначивши, що це була лише "незграбна фраза".

"Я вже відповіла, я б не перебільшувала і не думаю, що нам слід робити це головною темою Міланського тижня моди", – сказала Мелоні, беручи участь у заході під час Тижня моди в Мілані.

Нагадаємо, у 2023 році в Італії розгорівся скандал навколо висловлювань вже колишнього партнера Мелоні Андреа Джамбруно.

В ефірі своєї програми на телеканалі Rete4 сказав, що жінки можуть уникнути зґвалтування, якщо не будуть сильно напиватися.

Перед тим італійський суд викликав обурення виправдальним вироком щодо шкільного прибиральника, якого звинувачували в домаганнях до 17-річної учениці: чоловіка виправдали, тому що домагання тривали лише "близько п'яти-десяти секунд".