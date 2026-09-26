Влада Афін назвала попередню причину потужного вибуху, який забрав життя шести людей

Потужний вибух, який зруйнував двоповерхову будівлю в центрі Афін і забрав життя шести людей, ймовірно, стався через несправність внутрішньої газової мережі будівлі,

Про це заявив у суботу представник міської влади, якого цитує eKathimerini, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з наявною на цей момент інформацією, інцидент "не має жодного стосунку до зовнішньої мережі", сказав заступник мера з питань цивільного захисту муніципалітету Афін Андреас Граматикогіанніс.

"Очевидно, що ми маємо справу з порушенням будівельних норм у конструкції внутрішньої частини будівлі", – заявив він.

Посадовець також розповів про складні умови проведення пошукових робіт з розшуку зниклих безвісти серед уламків неокласичної будівлі, яка частково обвалилася в п’ятницю в районі Плака.

Він зазначив, однак, що точні обставини інциденту все ще розслідуються, як і те, чи проводилися в будівлі якісь роботи в попередні дні.

Щодо стану двох будівель, що стоять по обидва боки від зруйнованої будівлі на вулиці Лісікратус, 15, які також зазнали пошкоджень внаслідок вибуху, Граматикогіанніс повідомив, що наразі вони непридатні для проживання, а з понеділка служби містобудування мають розпочати більш детальні обстеження, щоб точно визначити їхню стійкість.

Потужний вибух сколихнув туристичний район Плака грецької столиці близько 7:35 ранку п’ятниці.

За останніми даними, жертвами вибуху стали шестеро осіб.

Крім того, пожежники врятували двох жінок із сусідньої будівлі; за даними поліції, обох доставили до лікарні. Місцеві ЗМІ та один із мешканців повідомили, що в результаті вибуху також отримав легкі травми перехожий.