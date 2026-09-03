Путін обурився, що партнери України не засуджують "погрози Зеленського" щодо авіації

Правитель Росії Владімір Путін обурився "мовчанням" партнерів України після попередження, що небо РФ не є безпечним для цивільної авіації.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяви цитує ТАСС.

Очільник Кремля заявив, що, мовляв, дії України "ускладнюють мирні перемовини", та покритикував західних партнерів Києва.

"Ви звернули увагу на захоплення цивільних суден, удари по цивільних торгових суднах, а тепер пролунали погрози атаками проти цивільних повітряних суден. Звісно, це прояв державного тероризму. І, безперечно, це ускладнює можливості проведення двосторонніх мирних переговорів", – сказав Путін.

"Ті, хто відмовчується, хто не звертає на це уваги – маю на увазі, передусім, західних союзників України, стають співучасниками міжнародного тероризму. А як ще? Інакше це неможливо інтерпретувати", – додав правитель РФ.

Нагадаємо, 1 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що російське небо стає повністю небезпечним і це варто врахувати усім авіакомпаніям, які користуються повітряним простором РФ.

2 вересня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна офіційно повідомила Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) про те, що повітряний простір РФ є небезпечним для цивільної авіації через посилення військової активності.