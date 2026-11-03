Віткофф: переговори США, України та Росії відбудуться 10-11 листопада в Абу-Дабі

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф оголосив, що тристоронні переговори про завершення російсько-української війни відбудуться наступного тижня в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів та зосередяться на подальших кроках до миру.

Про це Віткофф повідомив в X, передає "Європейська правда".

За словами спецпосланця президента США, обговорення 10–11 листопада будуть зосереджені на післявоєнних домовленостях щодо безпеки, деескалації, гуманітарних заходах та наступних кроках на шляху до миру.

А цього тижня Віткофф анонсував зустріч американської команди з представниками Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС та НАТО у Брюсселі. На ній сторони обговорять гарантії безпеки для України, післявоєнну архітектуру безпеки Європи та економічні можливості для підтримки відбудови України.

"Ми сподіваємося розвинути успіхи, досягнуті в Києві, Осло та Санкт-Петербурзі, на шляху до укладення всеосяжної та стійкої мирної угоди, яка забезпечить тривалу безпеку для майбутніх поколінь", – підсумував Віткофф.

Український президент раніше заявив, що після розмови європейських лідерів з очільником Кремля є відчуття, що Росія серйозно налаштована на зустріч переговорних груп в Абу-Дабі.

Як відомо, 27 жовтня президент Фінляндії та прем’єр-міністр Норвегії з власної ініціативи провели телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Александр Стубб та Йонас Гар Стьоре "чітко сказали" Путіну про необхідність реальних деескалаційних кроків щодо української енергетики та інфраструктури.