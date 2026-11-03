У Латвії впав дрон, було задіяно авіацію союзників та безпілотники-перехоплювачі

В ніч на 3 листопада у Лудзенському та Балвському краях Латвії було оголошено повітряну загрозу через невідомий дрон; об’єкт вплав у районі Балві.

Про це повідомили Національні збройні сили Латвії, передає "Європейська правда".

У вівторок о 0:10 у Лудзенському та Балвському краях було оголошено повітряну тривогу. Винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору задіяні в повітряному просторі країн Балтії. У відповідь на загрозу латвійська армія також залучила дрони-перехоплювачі.

За попередньою інформацією, об’єкт, який став причиною тривоги, впав у Балвському краю, що біля кордону з РФ. Там розпочалися наземні пошукові роботи.

Національні збройні сили Латвії закликали громадян у разі виявлення підозрілого об’єкта або його уламків не наближатися до них, не торкатися їх і негайно телефонувати на номер екстреної допомоги 112.

Нагадаємо, у неділю, 1 листопада, Збройні сили Латвії застосували дрон-перехоплювач після того, як невідомий безпілотник залетів у латвійський повітряний простір. Об’єкт вилетів з території країни, а армія активувала механізм самознищення перехоплювача.

Нагадаємо, 24 жовтня Національні збройні сили Латвії повідомили про виявлення на території країни уламків безпілотника, що впав.

18 жовтня у селі Юоджоніс, що в Пасваліському районі Литви, були знайдені уламки ймовірного дрона, який порушив повітряний простір країни. Литва стверджує, що дрон вторгся в повітряний простір країни з території Польщі.