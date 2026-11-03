У Британії попередили про ризик кібератак на інфраструктуру з ШІ у найближчі два роки

Національний центр кібербезпеки Великої Британії (NCSC) попередив, що країна має бути готовою до кібератак на її критично важливу інфраструктуру з використанням штучного інтелекту протягом наступних двох років.

Про це йдеться у звіті центру, передає "Європейська правда".

У звіті NCSC міститься попередження, що протягом найближчих двох років використання штучного інтелекту ворожими суб’єктами "з високою ймовірністю" збільшить масштаб та ефективність їхніх операцій, зокрема кібератак із використанням програм-вимагачів, соціальної інженерії та експлуатації вразливостей.

Річард Горн, виконавчий директор NCSC, зазначив, що занадто багато організацій та ланцюгів постачання у Британії десятиліттями безкарно "економили на технологіях", що зробило їх вразливими.

"У найближчі місяці ми зіткнемося з реальною перспективою безпрецедентного зростання кількості кіберінцидентів. Але ми маємо чітко усвідомлювати, що це відбувається не тому, що штучний інтелект винайшов нові способи атакувати нас. А тому, що вразливості, які занадто довго залишалися без уваги, тепер можуть бути виявлені та використані в масштабах, які раніше були немислимими", – йдеться у його промові.

Під час презентації звіту очільник Національного центру кібербезпеки має заявити, що Росія здійснює постійні спроби проникнення у військові мережі Великої Британії, тоді як Іран проводить зловмисні кібероперації по всьому світу. Також країна має бути готовою до атак з боку Китаю.

"Ми знаємо, що Китай, з великою ймовірністю, має намір і найкраще підготовлений до використання ШІ для операцій проти нашої критичної національної інфраструктури та інших стратегічних цілей, причому його діяльність становить найскладніший і найтриваліший кібервиклик, з яким стикається Велика Британія", – йдеться у тексті промови Горна.

У вересні голова британської Служби безпеки (MI5) Кен Маккаллум виступив з попередженням про небезпеку дій ворожих держав проти Великої Британії, які становлять більшу загрозу, ніж тероризм.

У травні британський Центр урядового зв'язку (GCHQ) попередив, що Велика Британія перебуває у "вирішальному моменті", оскільки Росія "неухильно націлена" на її критичну інфраструктуру.