Дві третини чехів проти переведення суспільних медіа під державний контроль

Дві третини опитаних чехів не хочуть, щоб суспільні ЗМІ перебували під контролем держави.

Про це свідчать результати опитування STEM/MARK, проведеного для Чеського телебачення (ČT) наприкінці жовтня, передає "Європейська правда" з посиланням на Ceske noviny.

68 відсотків людей вважають, що засоби масової інформації суспільного мовлення повинні залишатися поза контролем держави чи приватного власника.

Більше половини чехів (54 відсотки) наразі віддають перевагу переведенню фінансування до державного бюджету, але лише 23 відсотки з них виступили б за дотримання чинного законодавства. Менше третини підтримують переведення фінансування до державного бюджету, але за умови забезпечення надійного механізму фінансування та збереження незалежності. 34 відсотки хочуть зберегти абонентську плату, тобто чинну модель.

Щодо громадських акцій та протестів на підтримку Чеського телебачення та Чеського радіо думки респондентів розділилися майже рівно навпіл: 47 % підтримують ці акції, 46 % – ні. Однак майже чотири п’ятих опитаних вважають ці заходи та протести законними або оцінюють їх нейтрально. 22 відсотки опитаних вважають їх незаконним протестом, що загрожує громадському порядку.

Опитування було проведено 29 жовтня за участю 814 респондентів із використанням комбінованого методу онлайн-дослідження (CAWI) та телефонних інтерв’ю (CATI).

У неділю, 25 жовтня, у столиці Чехії тисячі людей вийшли на демонстрацію проти планів урядової коаліції скасувати ліцензійні збори за телебачення та радіо.

Хвиля протестів через ініційовані зміни до фінансування суспільних мовників почалася ще у квітні, до неї долучилися багато звичайних громадян.

Читайте більше у статті Помста, що збурила Чехію: як уряд бере під контроль суспільне мовлення та чи вийде його зупинити.