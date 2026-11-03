ЗМІ: США закличуть країни НАТО збільшити внески до програми закупівлі зброї для України

Сполучені Штати планують звернутися до союзників по НАТО з проханням виділити додаткові кошти на реалізацію програми PURL із закупівлі американського озброєння для України через дефіцит фінансування вже затверджених пакетів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила агенція Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

За словами джерел, США планують звернутися до країн НАТО з проханням виділити додаткові кошти на ключову програму постачання зброї для України, що свідчить про продовження оборонної підтримки Києва попри тривалу напруженість у відносинах між главою Білого дому Дональдом Трампом та українським президентом Володимиром Зеленським.

Прохання Вашингтона про додаткове фінансування "Переліку пріоритетних потреб України" (PURL) може надійти вже цього місяця.

Поки що невідомо, яку суму США планують залучити, однак, за словами джерел, дефіцит фінансування для вже затверджених пакетів озброєння становить близько 2 млрд доларів.

Співрозмовники агенції додали, що Сполучені Штати продовжують постачати зброю Києву навіть до того, як союзники надають кошти для її оплати. Очікується, що дефіцит фінансування може зрости, якщо Пентагон вирішить здійснити додаткові поставки.

Нова ініціатива свідчить про те, що Міністерство оборони США не дозволило гострій риториці між Вашингтоном і Києвом завадити ролі, яку американські оборонні компанії відіграють у постачанні зброї Україні. За словами обізнаних осіб, поставки продовжувалися навіть тоді, коли фінансування союзників відставало від темпів передачі зброї.

Розбіжність між оборонною допомогою та коментарями Трампа створила плутанину серед союзників, а часом ускладнювала спроби переконати їх платити за нову зброю, особливо враховуючи, що європейці стають обережними щодо фінансування війни, кажуть деякі джерела.

Минулого місяця США погрожували зупинити поставки в рамках програми PURL у відповідь на українські удари по російській енергетичній інфраструктурі. Ця погроза не була реалізована, і програма продовжила діяти, зазначили джерела.

Водночас президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що все ще очікує затвердження міністром оборони США Пітом Гегсетом передачі додаткових перехоплювачів.

За його словами, цього року Україна отримує у місяць в середньому лише 12 ракет до систем Patriot.

Головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич заявив, що США продовжують постачати Україні ракети-перехоплювачі до систем протиповітряної оборони Patriot та комплекси озброєння, оплачені європейськими союзниками.