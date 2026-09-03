Путин возмутился, что партнеры Украины не осуждают "угрозы Зеленского" в отношении авиации

Правитель России Владимир Путин возмутился "молчанием" партнеров Украины после предупреждения о том, что небо над РФ теперь небезопасно для гражданской авиации.

Как сообщает "Европейская правда", его заявления цитирует ТАСС .

Глава Кремля заявил, что, мол, действия Украины "затрудняют мирные переговоры", и раскритиковал западных партнеров Киева.

"Вы обратили внимание на захваты гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам, а тем более, мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские воздушные суда. Это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно, возможности проведения двусторонних мирных переговоров", – сказал Путин.

"Те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимания – имею в виду, прежде всего, западных союзников Украины – становятся соучастниками международного терроризма. А как же? По-другому это невозможно трактовать", – добавил правитель РФ.

Напомним, 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское небо становится полностью опасным и это следует учесть всем авиакомпаниям, которые пользуются воздушным пространством РФ.