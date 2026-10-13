Кос назвала три ключові напрямки підготовки ЄС до розширення

Європейський Союз має підготуватися до прийняття нових членів за трьома основними напрямками: посилення запобіжників проти відступу від демократичних норм, більш гнучке ухвалення рішень та поступова інтеграція держав-кандидатів ще до набуття членства.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос у вівторок, 13 жовтня, перед засіданням Ради ЄС із загальних питань у Люксембурзі.

Єврокомісарка нагадала, що минулого тижня Єврокомісія представила так званий pre-accession review – огляд того, як має змінитися сам Євросоюз, щоб бути готовим до вступу нових членів.

"Три пункти є для мене важливими. Перший полягає в тому, щоб ми переконалися: коли до нас приєднаються нові члени, вони дотримуватимуться правил", – заявила Кос.

Вона уточнила, що говорить про запобіжники для захисту демократичних цінностей "для недопущення відступу назад".

"Наступний пункт полягає в тому, що нам потрібен більш гнучкий процес ухвалення рішень. У ці геополітичні, іноді божевільні часи нам потрібно бути більш оперативними. Саме тому ми пропонуємо певні кроки щодо ширшого використання голосування кваліфікованою більшістю", – повідомила Марта Кос.

І третій пункт – це посилена поступова інтеграція, "більше Європи до членства".

"Якщо країні вдасться ухвалити все необхідне для того, щоб стати частиною певної підсистеми або системи Європейського Союзу, ми могли б залучити її до цього ще раніше (до вступу – "ЄП")", – пояснила єврокомісарка.

Як повідомляла "Європейська правда", 6 жовтня Єврокомісія ухвалила пакет пропозицій щодо внесення змін до політик перед наступними розширеннями ЄС (pre-enlargement policy reviews), які дозволять прийняти до складу Євросоюзу нових членів, включаючи Україну.

Тоді єврокомісарка з питань розширення Марта Кос назвала пʼять кроків, які Єврокомісія пропонує для майбутніх членів ЄС.

Деталі про нові ідеї Єврокомісії – у статті: Член з невідомими наслідками. Як у ЄС хочуть змінити правила вступу для України.