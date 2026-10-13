Кос назвала три ключевых направления подготовки ЕС к расширению

Европейский Союз должен подготовиться к приему новых членов по трем основным направлениям: усиление предохранительных мер против отступления от демократических норм, более гибкий процесс принятия решений и постепенная интеграция стран-кандидатов еще до вступления в Союз.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во вторник, 13 октября, перед заседанием Совета ЕС по общим вопросам в Люксембурге.

Еврокомиссар напомнила, что на прошлой неделе Еврокомиссия представила так называемый pre-accession review – обзор того, как должен измениться сам Евросоюз, чтобы быть готовым к вступлению новых членов.

"Три пункта важны для меня. Первый заключается в том, чтобы мы убедились: когда к нам присоединятся новые члены, они будут соблюдать правила", – заявила Кос.

Она уточнила, что говорит о предохранительных механизмах защиты демократических ценностей "для недопущения отступления назад".

Вона уточнила, що говорить про запобіжники захисту демократичних цінностей "для недопущення відступу назад".

"Следующий пункт заключается в том, что нам нужен более гибкий процесс принятия решений. В эти геополитические, порой безумные времена нам нужно действовать оперативнее. Именно поэтому мы предлагаем определенные шаги по более широкому использованию голосования квалифицированным большинством", – сообщила Марта Кос.

И третий пункт – это усиленная постепенная интеграция, "больше Европы до вступления".

"Если стране удастся принять все необходимое для того, чтобы стать частью определенной подсистемы или системы Европейского Союза, мы могли бы присоединить ее к этому еще раньше (до вступления – "ЕП")", – пояснила еврокомиссар.

Как сообщала "Европейская правда", 6 октября Еврокомиссия одобрила пакет предложений по внесению изменений в политику перед предстоящими расширениями ЕС (pre-enlargement policy reviews), которые позволят принять в состав Евросоюза новых членов, включая Украину.

Тогда еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала пять шагов, которые Еврокомиссия предлагает для будущих членов ЕС.

Подробности о новых идеях Еврокомиссии – в статье: Член с неизвестными последствиями. Как в ЕС хотят изменить правила вступления для Украины.