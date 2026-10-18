Глава Мінфіну США закликав Зеленського бути "дуже обережним" із заявами про Starlink

Міністр фінансів Скотт Бессент вважає "вкрай безвідповідальними" заяви українського президента Володимира Зеленського щодо обмеження США роботи Starlink і Starshield.

Про це він сказав у інтерв’ю NBC News у неділю, 18 жовтня, цитує "Європейська правда".

Варто зауважити, що інтерв’ю з Бессентом відбулося одразу після того, як NBC News взяло інтерв’ю в Зеленського, у якому поспілкувалося з ним, зокрема, щодо розвідданих та Starlink.

Журналістка нагадала Бессенту, що у розмові з нею Зеленський заявив, що уряд США дав сигнал обмежити Starlink і Starshield та попросили прокоментувати це з погляду того, що американський президент Дональд Трамп стверджує зворотне.

"Президент Трамп і держсекретар Рубіо категорично заявили, що ніхто в адміністрації Трампа цього не робив. І я вважаю вкрай безвідповідальним з боку президента Зеленського висувати такі звинувачення", – відповів міністр фінансів США.

На уточнювальне питання, чому робота мережі знизилася, Бессент сказав, що йому "нічого про це не відомо".

"Розумієте, знову ж таки, мені нічого про це не відомо. Але ми висловилися дуже чітко. І, знаєте, президенту Зеленському варто бути дуже обережним із такими заявами, які не відповідають дійсності", – додав глава Мінфіну США.

Президент США Дональд Трамп заявив 16 жовтня, що Білий дім не брав участі в обмеженні використання системи Україною.

Водночас видання The Telegraph повідомило, що керівник компанії SpaceX Ілон Маск запропонував Трампу обмежити пропускну здатність супутникових мереж Starlink і Starshield, якими користуються українські військові.

17 жовтня Зеленський повідомив журналістам, що українські військові протестували систему Starlink в автомобілях на території країн Європейського Союзу. І випробування показало, що на території ЄС обмежень немає. Президент заявив, що це вказує на сплановану операцію проти України.

А державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа "не має жодного стосунку" до обмеження роботи Starlink в Україні.