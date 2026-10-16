ЗМІ: Маск запропонував Трампу ідею зі сповільнення Starlink в Україні

Саме Ілон Маск звернувся до Дональда Трампа з ідеєю сповільнення роботи Starlink в Україні.

Про це пише The Telegraph з посиланням на власні джерела, повідомляє "Європейська правда".

Одне з джерел видання повідомило, що Трамп погодився з пропозицією пана Маска, що відкрило шлях для Пентагону до впровадження обмеження швидкості роботи Starshield – військової версії системи супутникового зв’язку.

У середу Маск заперечив свою відповідальність за обмеження доступу до Starlink, звинувативши в цьому Білий дім. Він стверджував, що "будь-які обмеження швидкості чи використання були визначені американськими військовими та, зрештою, президентом США".

Однак після того, що в Києві через відключення електроенергії назвали "ніччю кровопролиття", високопоставлене джерело повідомило, що Маск був стурбований можливістю негативної реакції споживачів у Європі.

Виступаючи в Білому домі в п’ятницю 16 жовтня, Трамп сказав, що не вважає, що ані він, ані Маск несуть відповідальність за те, що Україна втратила доступ до Starlink. Пентагон публічно не пояснив причини цих обмежень.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Том Тілліс ініціює розслідування щодо діяльності Пентагону у зв’язку з проблемами із системами супутникового зв’язку Starlink, з якими зіткнулися українські військові.

А президент Володимир Зеленський заявив, що рішення США ввести обмеження в роботі Starlink для України було помилкою, яка призведе до людських жертв.