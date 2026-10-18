Рубіо заперечив причетність адміністрації США до обмежень у роботі Starlink для України

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Дональда Трампа "не має жодного стосунку" до обмеження роботи Starlink в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це Рубіо заявив у спілкуванні з пресою.

Держсекретаря запитали про те, хто відповідальний за обмеження роботи систем Starlink в Україні.

Рубіо відповів, що система Starshield наразі є недоступною для України, хоча Київ веде переговори про доступ до цього продукту для далекобійних ударів по Росії.

"Starshield – це оборонний продукт, військовий продукт. І, як я вже казав, це те, чим користуються наші збройні сили – збройні сили США. Наразі він недоступний для України, і це питання перебуває на стадії обговорення. Зараз тривають переговори щодо того, як саме вони хотіли б його використовувати", – сказав він.

На слова журналіста про те, що президент Володимир Зеленський вказав на навмисність обмежень роботи Starlink для українських військових, Рубіо відкинув ці звинувачення.

"Я не впевнений, що Зеленський знає, про що говорить, але це не було зроблено навмисно. Ми не маємо до цього жодного стосунку…Ніхто не наказував уповільнювати швидкість Starlink. Це просто сталося, але, як я розумію, швидкість вже відновлено. Все повернулося до попереднього стану. Хоча це стосується саме Starlink. Вони використовували Starlink для своїх дронів", – сказав держсекретар.

Рубіо додав, що Білий дім не видавав наказ знижувати швидкість роботи Starlink для України.

"Так, я не знаю, яка у них теорія, але це ніяк не пов’язано з Білим домом. Я бачив звіт про це днями. Це просто категорично неправда. Ніхто в Білому домі не наказував нікому сповільнювати інтернет чи знижувати швидкість, щоб певні дрони не могли ним користуватися. Але, як я розумію, система знову працює", – відповів він.

Раніше повідомлялося, що наказ про обмеження використання супутникової системи Starshield, яку Україна застосовує для зв’язку на полі бою та управління безпілотниками, надійшов із Білого дому.

Президент США Дональд Трамп заявив у п’ятницю, що Білий дім не брав участі в обмеженні використання системи Україною.

Водночас видання The Telegraph повідомило, що керівник компанії SpaceX Ілон Маск запропонував Трампу обмежити пропускну здатність супутникових мереж Starlink і Starshield, якими користуються українські військові.

У суботу президент Володимир Зеленський повідомив журналістам, що українські військові протестували систему Starlink в автомобілях на території країн Європейського Союзу. І випробування показало, що на території ЄС обмежень немає. Президент заявив, що це вказує на сплановану операцію проти України.