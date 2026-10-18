Глава Минфина США призвал Зеленского быть "очень осторожным" с заявлениями о Starlink

Министр финансов Скотт Бессент считает "крайне безответственными" заявления президента Украины Владимира Зеленского об ограничении США работы Starlink и Starshield.

Об этом он заявил в интервью NBC News в воскресенье, 18 октября, цитирует "Европейская правда".

Стоит отметить, что интервью с Бессентом состоялось сразу после того, как NBC News взяло интервью у Зеленского, в котором поговорило с ним, в частности, о разведданных и Starlink.

Журналистка напомнила Бессенту, что в разговоре с ней Зеленский заявил, что правительство США дало сигнал ограничить Starlink и Starshield, и попросила прокомментировать это с учетом того, что американский президент Дональд Трамп утверждает обратное.

"Президент Трамп и госсекретарь Рубио категорически заявили, что никто в администрации Трампа этого не делал. И я считаю крайне безответственным со стороны президента Зеленского выдвигать такие обвинения", – ответил министр финансов США.

На уточняющий вопрос, почему производительность сети снизилась, Бессент ответил, что ему "ничего об этом не известно".

"Понимаете, опять же, мне ничего об этом не известно. Но мы высказались очень четко. И, знаете, президенту Зеленскому стоит быть очень осторожным с такими заявлениями, которые не соответствуют действительности", – добавил глава Минфина США.

Президент США Дональд Трамп заявил 16 октября, что Белый дом не участвовал в ограничении использования системы Украиной.

В то же время издание The Telegraph сообщило, что глава компании SpaceX Илон Маск предложил Трампу ограничить пропускную способность спутниковых сетей Starlink и Starshield, которыми пользуются украинские военные.

17 октября Зеленский сообщил журналистам, что украинские военные протестировали систему Starlink в автомобилях на территории стран Европейского Союза. И испытания показали, что на территории

ЕС ограничений нет. Президент заявил, что это указывает на запланированную операцию против Украины.

А государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Трампа "не имеет никакого отношения" к ограничению работы Starlink в Украине.