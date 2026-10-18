Зеленський про обмеження роботи Starlink для України: "Повідомлення надійшло від уряду"

Президент Володимир Зеленський заявив, що уряд США дав сигнал обмежити Starlink і Starshield.

Про це він сказав у неділю, 18 жовтня, у програмі NBC "Meet the Press", пише "Європейська правда".

Український президент заявив, що не знає, хто саме в американській адміністрації ухвалив таке рішення.

"Повідомлення надійшло від уряду. Я не знаю, від кого саме (...). Це було повідомлення від американського уряду про обмеження цієї швидкості, і технічно це зробила компанія SpaceX", – сказав Зеленський.

В українського президента уточнили, чи відновили повністю роботу системи.

"Ні. Звичайно, ні. У нас є обмеження. Максимальна швидкість – 161 км/год", – відповів Зеленський.

Президент США Дональд Трамп заявив 16 жовтня, що Білий дім не брав участі в обмеженні використання системи Україною.

Водночас видання The Telegraph повідомило, що керівник компанії SpaceX Ілон Маск запропонував Трампу обмежити пропускну здатність супутникових мереж Starlink і Starshield, якими користуються українські військові.

17 жовтня Зеленський повідомив журналістам, що українські військові протестували систему Starlink в автомобілях на території країн Європейського Союзу. І випробування показало, що на території ЄС обмежень немає. Президент заявив, що це вказує на сплановану операцію проти України.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа "не має жодного стосунку" до обмеження роботи Starlink в Україні.