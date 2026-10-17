Президент: тест у ЄС довів, що обмеження Starlink діють лише в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна провела тест на території держав Європейського Союзу, який засвідчив, що обмеження Starlink для неї є спланованою операцією.

Про це глава держави сказав у суботу, 17 жовтня, відповідаючи онлайн на питання журналістів, повідомляє "Європейська правда".

Президент констатував, що станом на сьогодні перехоплювачі реактивних шахедів, що діють разом зі Starlink, не працюють через обмеження швидкості до 161 км/год.

"Щоб зрозуміти, чи це дійсно технічні проблеми у компанії SpaceX, або це якась операція чи домовленість нас обмежити, відключити, не дати можливість захищатися, берегти наших людей… ми відправили пару машин на територію країн Європейського Союзу зі Starlink і вони їхали зі швидкістю, там, де це можна, 180 км/год плюс. Starlink працює. У нас є відповідні фіксації, є відповідні докази", – розповів Зеленський.

За словами президента, з цього випливає, що обмеження діють на території України і не діють на території країн Європейського Союзу.

"Тобто це спланована операція", – сказав Зеленський.

Президент окремо підкреслив, що Starlink важливий як для захисту цивільних, так і на фронті. Зокрема, він використовується для того, щоб можна було передати військовим на позиціях їжу та воду.

Зеленський також розповів, що щодо цього питання триває діалог і на рівні військових, і на рівні дипломатів.

"Зв'язуємось з усіма, і з компанією SpaceX. Нашим військовим, Міністерству оборони там ніхто зараз не відповідає. На різних рівнях говорять, що це технічні проблеми. Але, як я вже і сказав, ці технічні проблеми є в Україні, на території Європейського Союзу цих проблем немає. Ми це перевірили", – додав президент.

За даними видання The Telegraph, керівник SpaceX Ілон Маск звернувся до Дональда Трампа з ідеєю сповільнення роботи Starlink в Україні.

Виступаючи в Білому домі в п’ятницю 16 жовтня, Трамп сказав, що ані він, ані Маск не несуть відповідальність за те, що Україна втратила доступ до Starlink. Пентагон публічно не пояснив причини цих обмежень.