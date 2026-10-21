Источник: решение о годе УПА и Шухевича срывает пакет военной помощи Польши

Из-за решения Львовского областного совета об объявлении 2027 года годом УПА и Романа Шухевича Польша приостановила поставки пакета военной помощи Украине.

Об этом сообщил "Европейской правде" источник в украинском правительстве.

По словам источника, депутаты Львовского облсовета провели это голосование во время подготовки к отправке масштабного пакета военной помощи Польше.

"Из-за их безответственных действий сейчас поставка этого пакета приостановлена. Ведётся активная работа по закрытым каналам для того, чтобы урегулировать возникшую из ниоткуда проблему", – заявил источник "ЕП".

20 октября Львовский областной совет проголосовал за решение объявить 2027-й "годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича".

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что это решение наносит ущерб отношениям двух стран.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что такой шаг помогает врагам Украины.

В то же время Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что решение депутатов Львовского областного совета было принято на региональном уровне без консультаций с дипломатами и центральными органами власти и является "контрпродуктивным".

По словам заместителя главы МИД Польши, Украина заверила, что решение Львовского облсовета не вступит в силу.