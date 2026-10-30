Що має зробити Україна для виконання вимог ЄС у протидії корупції та яким є прогрес

Вже наступного тижня, 4 листопада, Європейська комісія оприлюднить головний документ року для оцінки стану європейської інтеграції України – Звіт про розширення, або Enlargement Report.

Цей документ ще готується, але його налаштованість та навіть окремі його тези можна оцінити за текстом так званого "Тіньового звіту" (Shadow Report) – робочого документа, що підготовлений на замовлення Єврокомісії.

Звіт стосується лише двох найважливіших у процесі розширення глав (№23 та 24) і підготовлений коаліцією громадських організацій за координації Лабораторії законодавчих ініціатив.

Детальніше про те, як просувається антикорупційна реформа в Україні та чи покращують свою роботу антикорупційні органи, – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Тиск на НАБУ, брак змін та "красива" звітність. Які проблеми антикорсистеми передали у Брюссель. Далі – стислий її виклад.

Хоча за минулий рік нових прямих атак на незалежність антикорупційних інституцій не було, автори тіньового звіту стверджують, що наміри підкорити, "заспокоїти" НАБУ і САП після липня 2025 року не зникли.

Експерти наполягають, що випадки переслідування мають ознаки системності – і "можуть свідчити про опосередкований політичний тиск на НАБУ з метою перешкоджання ефективному розслідуванню корупції на високому рівні". Найчастіше у цих випадках була залучена Служба безпеки України – хоча не завжди було ясно, яку роль вона має у процесі.

Чисельність та серйозність викликів дійсно дозволяє говорити про тиск, і він, імовірно, має певний ефект. Торік керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в інтерв’ю ДТ визнав, що через подібні скоординовані дії частина детективів почала обережніше розслідувати справи, де фігурують працівники СБУ або топпосадовці – і про це також йдеться у звіті, що спрямований до Єврокомісії.

Також експерти звертають увагу, що Україна проігнорувала заклики минулорічного звіту про розширення, де Єврокомісія піддала критиці Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради (ТСК) під керівництвом Сергія Власенка та Максима Бужанського, створену, як переконані європейці, для тиску на інституції, дотичні до антикорупційної.

Є також складнощі в антикорупційній роботі, які викликані ситуацією в країні. Це, зокрема, питання браку кадрів.

Але загалом антикорупційна гілка лишається історією успіху України, і незалежна оцінка свідчить, що антикорупційні органи покращують роботу.

"Результативність роботи НАБУ, САП і ВАКС у 2025 році зросла", – йдеться у звіті.

Інші правоохоронні органи, хоч і демонструють збільшення показників, але тіньовий звіт наголошує на "посиленні тенденції примітивізації протидії корупції" з їхнього боку.

Експерти звертають увагу, що "традиційні" правоохоронні органи нагнітають показники за рахунок найменш суспільно небезпечних правопорушень, та ще й тих, які не дуже логічно відносити до корупційних.

І у цьому питанні антикорупційна вертикаль виглядає дуже вигідно, бо віддає пріоритет злочинам, щодо небезпечності яких немає сумнівів. Так, за статистикою Вищого антикорупційного суду (ВАКС), найбільш поширеними категоріями кримінальних правопорушень були зловживання владою та прийняття хабаря або неправомірної вигоди.

Тіньовий звіт містить дуже багато детальних рекомендацій, і лише частина цієї деталізації перейде в офіційний звіт Єврокомісії про стан справ з реформами в Україні. Докладніше про це – в повній версії статті.

Окрема увага у звіті приділена головному стратегічному документу у сфері антикорупції. Йдеться про проєкт Державної антикорупційної стратегії (ДАС) на 2026-2030 роки, що зареєстрований у парламенті.

У питанні схвалення стратегії чинний парламент зміг досягти проміжного успіху – доопрацьований текст виявився дуже сильним, констатують автори звіту. І його вже рекомендували до розгляду, але вирішальний крок – затвердження у парламенті – зробити поки не вдається. Минулого тижня Рада знову виключила з порядку денного розгляд стратегії – і це поза сумнівом помітили в Брюсселі. Все це не додає оптимізму щодо європейської оцінки прогресу реформ України у цій царині.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Тиск на НАБУ, брак змін та "красива" звітність. Які проблеми антикорсистеми передали у Брюссель.