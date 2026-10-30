Что должен сделать Киев для выполнения требований ЕС в антикоре и каков прогресс в этой сфере

Уже на следующей неделе, 4 ноября, Европейская комиссия обнародует главный документ года для оценки состояния европейской интеграции Украины – Отчет о расширении, или Enlargement Report.

Этот документ еще находится в стадии подготовки, но его общую направленность и даже отдельные тезисы можно оценить по тексту так называемого "Теневого отчета" (Shadow Report) – рабочего документа, подготовленного по заказу Еврокомиссии.

Отчет касается лишь двух важнейших в процессе расширения глав (№ 23 и 24) и подготовлен коалицией общественных организаций при координации Лаборатории законодательных инициатив.

Подробнее о том, как продвигается антикоррупционная реформа в Украине и улучшают ли работу антикоррупционные органы, – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Давление на НАБУ, ноль изменений и "красивые" цифры. Какие антикор-проблемы передали в Брюссель. Далее – краткое изложение статьи.

Хотя за прошлый год новых прямых атак на независимость антикоррупционных институтов не было, авторы теневого отчета утверждают, что намерения подчинить, "успокоить" НАБУ и САП после июля 2025 года не исчезли.

Эксперты настаивают, что случаи преследования носят системный характер – и "могут свидетельствовать о косвенном политическом давлении на НАБУ с целью препятствования эффективному расследованию коррупции на высоком уровне". Чаще всего в этих случаях привлекалась Служба безопасности Украины – хотя не всегда было ясно, какую роль она играет в этом процессе.

Число и серьезность вызовов действительно позволяют говорить о давлении, и оно, вероятно, оказывает определенное воздействие. В прошлом году руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в интервью ЗН признал, что из-за подобных скоординированных действий часть детективов стала осторожнее расследовать дела, в которых фигурируют сотрудники СБУ или высокопоставленные чиновники – и об этом также говорится в отчете, направленном в Еврокомиссию.

Также эксперты обращают внимание на то, что Украина проигнорировала призывы прошлогоднего отчета о расширении, в котором Еврокомиссия подвергла критике Временную специальную комиссию Верховной Рады (ВСК) под руководством Сергея Власенко и Максима Бужанского, созданную, как убеждены европейцы, для давления на институты, связанные с борьбой с коррупцией.

Существуют также сложности в антикоррупционной работе, вызванные ситуацией в стране. Это, в частности, проблема нехватки кадров.

Но в целом антикоррупционная сфера остается историей успеха Украины, и независимая оценка свидетельствует о том, что антикоррупционные органы улучшают свою работу.

"Результативность работы НАБУ, САП и ВАКС в 2025 году выросла", – отмечают в отчете.

Другие правоохранительные органы, хотя и демонстрируют рост показателей, но теневой отчет подчеркивает "усиление тенденции примитивизации противодействия коррупции" с их стороны.

Эксперты обращают внимание на то, что "традиционные" правоохранительные органы завышают показатели за счет наименее общественно опасных правонарушений, да еще и тех, которые не очень логично относить к коррупционным.

И в этом вопросе антикоррупционная вертикаль выглядит очень выгодно, поскольку отдает приоритет преступлениям, в опасности которых нет сомнений. Так, по статистике Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), наиболее распространенными категориями уголовных правонарушений были злоупотребление властью и получение взятки или неправомерной выгоды.

Теневой отчет содержит очень много подробных рекомендаций, и лишь часть этой детализации войдет в официальный отчет Еврокомиссии о состоянии дел с реформами в Украине. Подробнее об этом – в полной версии статьи.

Особое внимание в отчете уделено проекту Государственной антикоррупционной стратегии на 2026-2030 годы, зарегистрированном в ВР.

В вопросе утверждения стратегии парламент смог добиться промежуточного успеха – доработанный текст оказался очень убедительным, отмечают авторы отчета. И его уже рекомендовали к рассмотрению, но решительный шаг – утверждение в парламенте – пока сделать не удается. На прошлой неделе Рада вновь исключила из повестки дня рассмотрение стратегии – и это, без сомнения, заметили в Брюсселе. Все это не вселяет оптимизма в отношении европейской оценки прогресса реформ Украины в этой сфере.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Давление на НАБУ, ноль изменений и "красивые" цифры. Какие антикор-проблемы передали в Брюссель.