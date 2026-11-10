Премьер Чехии выступил против привязки бюджета ЕС к соглашению о финансировании Украины

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что соглашение о будущем финансировании Украины не может стать предварительным условием для принятия следующего семилетнего бюджета ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в письме президенту Европейского совета Антониу Коште.

Глава чешского правительства написал это письмо перед неформальным саммитом ЕС, который состоится на этой неделе, и на фоне обострения дискуссии в ЕС о путях финансирования Украины в следующем году и в дальнейшем.

Бабиш подчеркнул, что финансовые потребности Украины огромны, и ожидается, что ЕС возьмет на себя значительную часть этих расходов. Он признал, что Украина нуждается в предсказуемой и стабильной поддержке, но, по его словам, блок должен обеспечить, чтобы его поддержка оставалась эффективной и основывалась на надежной стратегии прекращения войны.

"В то же время соглашение о будущем финансировании Украины не может стать предварительным условием для принятия следующей многолетней финансовой рамки. Союз должен сохранить способность определять и финансировать собственные долгосрочные политики и приоритеты, независимо от того, как будет развиваться ситуация", – написал чешский премьер.

Он также отметил, что Европейский совет должен согласовать четкий и сильный политический мандат, который обеспечит достойное представительство ЕС на переговорах о мирном урегулировании в Украине и даст ему возможность влиять на их результат.

"Европа должна быть политическим игроком в процессе прекращения этого конфликта, а не только финансовым донором для преодоления его последствий", – написал глава чешского правительства.

Как ранее сообщило издание FT, в письме президенту Европейского совета Антониу Кошти немецкий канцлер Фридрих Мерц условил поддержку Германией бюджета ЕС на 2028–2034 годы от согласия всех стран блока финансировать Украину. В частности, Берлин даже может заблокировать принятие бюджета ЕС, если этот вопрос не будет решен.

10 ноября Мерц заявил на совместной пресс-конференции с венгерским премьером Петером Мадьяром, что финансовая поддержка Украины не является делом отдельных государств-членов, а представляет собой совместную задачу Европейского Союза. Он также подчеркнул, что Германия является крупнейшим плательщиком в бюджет ЕС.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал "шантажом" распространенную в СМИ информацию об угрозе Мерца заблокировать следующий семилетний бюджет ЕС.

Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия дали понять, что не будут вносить взносы в дальнейшую финансовую помощь Киеву. Венгрия, Словакия и Чехия в прошлом году добились освобождения от участия в выплате процентов по кредиту на 90 млрд евро.