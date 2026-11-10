Мадьяр раскритиковал идею Мерца увязать бюджет ЕС с финансированием Украины

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр раскритиковал идею канцлера Германии Фридриха Мерца увязать принятие семилетнего бюджета Европейского Союза с поддержкой Украины, заявив, что это неверный подход.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает 24.hu.

Во время совместной пресс-конференции с Мадьяром Мерц в ответ на вопросы журналистов заявил, что поддержка Украины является общей задачей Европейского Союза, и, по его мнению, финансовая помощь Украине должна быть рассмотрена в контексте переговоров о новом бюджете ЕС и согласована всеми государствами-членами.

Премьер-министр Венгрии, в свою очередь, подчеркнул, что с самого начала миграционного кризиса его страна направляет огромные ресурсы на защиту внешних границ ЕС. По его словам, Венгрия не получила за это должной компенсации, а вместо этого подверглась лишь санкциям, которые уже обошлись стране в миллиард евро.

Он также подчеркнул, что Венгрия играет важную роль в обеспечении присутствия сил НАТО на Западных Балканах и в обороне стран Балтии.

"Позвольте мне дипломатично, вежливо, но в то же время решительно заявить, что я не считаю правильным подходом связывать бюджет Европы, который, в конечном счете, касается Европейского Союза, каким-либо образом с другим вопросом", – сказал Мадьяр, добавив, что не воспринимает это как шантаж, однако, по его мнению, такой подход не посылает внешнему миру правильного сигнала.

Как ранее сообщало издание FT, в письме президенту Европейского совета Антониу Кошти немецкий канцлер Фридрих Мерц условил поддержку Германией бюджета ЕС на 2028–2034 годы от согласия всех стран блока финансировать Украину. В частности, Берлин даже может заблокировать принятие бюджета ЕС, если этот вопрос не будет решён.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что соглашение о будущем финансировании Украины не может стать предварительным условием для принятия следующего семилетнего бюджета ЕС.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал "шантажом" распространяемую в СМИ информацию об угрозе Мерца заблокировать следующий семилетний бюджет ЕС.

Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия дали понять, что не будут вносить взносы в дальнейшую финансовую помощь Киеву.