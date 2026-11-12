Єврокомісія вимагає від SpaceX терміново відновити роботу Starshield в Україні

Європейська комісія закликала американську компанію SpaceX терміново відновити роботу супутникового зв’язку Starshield в Україні після повідомлень про нові збої в роботі, які впливають на можливості українських військових відбивати російські атаки.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив речник Єврокомісії Тома Реньє у четвер, 12 листопада.

Єврокомісія занепокоєна повідомленнями про перебої в роботі Starshield в Україні.

"Це не вперше, коли Україна стикається з перебоями в роботі Starshield. Ці повідомлення викликають глибоке занепокоєння і, якщо вони підтвердяться, є неприйнятними", – заявив Реньє.

Він наголосив, що SpaceX повинна забезпечити послідовний підхід до надання своїх послуг Україні.

"Послуги Starshield необхідно терміново відновити, щоб українські військові могли підтримувати зв’язок, захищати своїх громадян і обороняти свою територію", – підкреслив речник Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", 12 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові вже кілька днів фіксують значні перебої в роботі Starshield.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що стурбована збоями Starshield в Україні та пообіцяла обговорити це зі США.

Нагадаємо, що перший випадок обмеження роботи Starshield стався в середині жовтня 2026 року. Це ускладнило використання дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими безпілотниками, а також розвідувальні й ударні операції.

Видання The Wall Street Journal повідомило 22 жовтня, що президент США Дональд Трамп зателефонував керівнику SpaceX Ілону Маску й попросив його зняти обмеження щодо роботи Starshield.

Сам Трамп відмовився сказати, чи саме він телефонував власнику SpaceX. 24 жовтня Зеленський підтвердив відновлення роботи Starlink і Starshield "на швидкості, яка була до всіх обмежень".