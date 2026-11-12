Еврокомиссия требует от SpaceX срочно восстановить работу Starshield в Украине

Европейская комиссия призвала американскую компанию SpaceX срочно восстановить работу спутниковой связи Starshield в Украине после сообщений о новых сбоях в работе, которые влияют на возможности украинских военных отражать российские атаки.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье в четверг, 12 ноября.

Еврокомиссия обеспокоена сообщениями о перебоях в работе Starshield в Украине.

"Это не первый случай, когда Украина сталкивается с перебоями в работе Starshield. Эти сообщения вызывают глубокую обеспокоенность и, если они подтвердятся, являются неприемлемыми", – заявил Ренье.

Он подчеркнул, что SpaceX должна обеспечить последовательный подход к предоставлению своих услуг Украине.

"Услуги Starshield необходимо срочно восстановить, чтобы украинские военные могли поддерживать связь, защищать своих граждан и оборонять свою территорию", – подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Как сообщала "Европейская правда", 12 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные уже несколько дней фиксируют значительные перебои в работе Starshield.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что обеспокоена сбоями Starshield в Украине и пообещала обсудить это с США.

Напомним, что первый случай ограничения работы Starshield произошел в середине октября 2026 года. Это осложнило использование дронов-перехватчиков для борьбы с российскими беспилотниками, а также разведывательные и ударные операции.

Издание The Wall Street Journal сообщило 22 октября, что президент США Дональд Трамп позвонил руководителю SpaceX Илону Маску и попросил его снять ограничения на работу Starshield.

Сам Трамп отказался сказать, действительно ли именно он звонил владельцу SpaceX. 24 октября Зеленский подтвердил возобновление работы Starlink и Starshield "на той же скорости, что и до введения всех ограничений".