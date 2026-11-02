Зеленский: Украина прекратит удары по НПЗ, если США предоставят месячный запас перехватчиков

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам по требованию США, если Вашингтон предоставит ракеты-перехватчики для системы Patriot, необходимые для отражения воздушных атак РФ.

Об этом он сказал в комментарии американскому телеканалу Fox News, пишет "Европейская правда".

Журналист поинтересовался у украинского президента, почему Украина возобновила удары по российским НПЗ, игнорируя требования президента США Дональда Трампа. Зеленский рассказал о переговорах с американской стороной, где он объяснял им, что Украина должна отвечать на массированные атаки России.

"У нас было несколько разных бесед с президентом Трампом и его командой по поводу ударов по нефтеперерабатывающим заводам, и мы просили: мы не можем не реагировать после того, как Россия атакует нашу энергетику, после того, как Россия убивает наших людей, атакует нашу электросеть, газопроводы, нефтеперерабатывающие заводы – всё", – ответил он.

Зеленский уточнил, что предложил Трампу два варианта, при которых Украина готова прекратить атаки на НПЗ – приостановка российских атак на украинскую энергетику или же передача ракет для систем ПВО Patriot.

"Мы сказали: если вы хотите, чтобы мы не атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы, они не должны атаковать нашу энергетическую систему; другой вариант – дайте нам ракеты для Patriot, мы найдем деньги, не только в качестве помощи. Да, просто поставьте, а мы за это заплатим", – заявил украинский президент.

Он добавил, что просил у США запас ракет-перехватчиков хотя бы на один месяц.

"На один месяц – если вы хотите, чтобы мы не атаковали их нефтеперерабатывающие заводы, то дайте мне (ракеты. – Ред.) Patriot на один месяц", – заявил президент Украины.

На вопрос, не воспримет ли Трамп эти просьбы как попытку давления, Зеленский ответил, что не боится делиться правдой с партнерами. По его словам, она заключается в том, что "Америка не может помочь России, а президент не может помочь Путину".

По данным издания Axios, зять президента США Дональда Трампа и его специальный посланник Джаред Кушнер во время переговоров в Осло 20 октября с участием лидеров Норвегии, Финляндии и Украины снова настаивал на требовании прекратить удары по российским НПЗ.

16 октября президент Владимир Зеленский заявил, что США не согласились на компромиссное предложение, при выполнении которого Украина могла бы прекратить удары по российским НПЗ.