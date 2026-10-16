Зеленський розповів, що пропонував США та чому вирішив відновити удари по НПЗ

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що США не погодилися на компромісну пропозицію, за виконання якої Україна могла припинити удари по російських НПЗ.

Про це він заявив на пресконференції у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Президент Зеленський повторив, що домовленості США та Росії були ухвалені без інформування України.

"Угода щодо дизеля стала для нас сюрпризом", – сказав він. Зеленський наголосив, що вважає неприйнятними домовленості, які визначають дії України, без узгодження з самою Україною: "Якщо йдеться про наші відповіді по території ворога – я думаю, що маємо знати про це".

Утім, за його словами, Україна запропонувала американській стороні компромісний варіант, за якого Україна готова діяти так, як очікують США.

Він розповів, що Україна, серед іншого, запропонувала також варіант, який не зобов’язував Росію піти на зупинку ударів зі свого боку.

"Моя пропозиція до американської сторони була – окей, ми партнери, вам це (припинення ударів по НПЗ) потрібно. Навіть якщо всі аналітики кажуть, що це не вплине на ціну пального, але ви вважаєте, що це потрібно. Але оскільки вони (російська армія) будуть атакувати нашу енергосистему, дайте нам антибалістичні системи, щоб захистити нашу енергосистему. Не дуже багато – на той час, поки вам це потрібно. Але я не отримав це. Дивно!" – розповів Зеленський.

Президент також запевнив, що у ЄС отримав підтримку своєї позиції.

"Я чув від колег з Європи тільки підтримку, я їм вдячний за це. Наша позиція максимально чиста, чесна, справедлива", – заявив він.

Раніше Зеленський висловлював побоювання, що США можуть піти на інші енергетичні угоди з РФ після дизельної домовленості. Також президент України висловлював розчарування позицією США і заявляв, що "боляче, коли Трамп стає на інший бік".

Детальніше читайте у статті "Дизель в обмін на Україну? Навіщо Трампу угода з Путіним, яка не запрацює, та чого чекати далі".

Про політичну ситуацію у Сполучених штатах "ЄП" розповідала у статті "США готують вирок Трампу?"