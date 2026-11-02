Эстония выдворила из страны россиянина, контактировавшего со спецслужбами РФ

Эстонская полиция безопасности (KAPO) депортировала из страны гражданина России Леонида Карабешкина и наложила на него запрет на въезд в Шенгенскую зону из-за его предполагаемых связей с российскими спецслужбами.

Об этом KAPO сообщила в сети X, передает "Европейская правда".

Полиция безопасности Эстонии заявила, что цель депортации – предотвратить и противодействовать деятельности, угрожающей безопасности Эстонии и Европы.

@Politsei saatis KAPO ettepanekul Eestist välja Venemaa kodaniku Leonid Karabeskini ning kehtestas talle Schengeni sissesõidukeelu. Väljasaatmise eesmärk on ennetada ja tõkestada Eesti ning laiemalt Euroopa julgeolekut ohustavat tegevust. https://t.co/CQDTtZ7Jge – Kaitsepolitseiamet (@kaitsepolitsei) November 2, 2026

Пресс-секретарь KAPO Марта Туул в комментарии ERR сообщила, что Карабешкин имел связи с российскими спецслужбами и лицами, действующими в их интересах.

"Он регулярно посещал Россию и встречался с ними там. Многие из них находятся под санкциями Европейского Союза и Украины за ведение враждебной деятельности с целью оказания влияния. Кроме того, он связан с сетями влияния, такими как, например, CIRP, RuBaltic и Regnum, а также с лицами, связанными с ними", – отметила Туул.

По данным полиции, россиянин поддерживал контакты с Сергеем Рекедой и Сергеем Рудновым. Последний находится под санкциями Великобритании и Украины.

Кроме того, Карабешкин сотрудничал с CIRP – российским центром международной и региональной политики, в мероприятиях которого принимали участие лица, связанные с Федеральной службой безопасности РФ.

По данным СМИ, Карабешкин работал в Эстонии в частном высшем учебном заведении "Евроакадемия", где занимался преподавательской и научной деятельностью.

Глава эстонского МИД Маргус Тсакхна, комментируя депортацию россиянина, подчеркнул, что Эстония "не будет закрывать глаза" на угрозы своей безопасности или безопасности Европы.

"Тем, кто имеет связи с российскими спецслужбами и враждебными сетями влияния, не следует злоупотреблять нашей открытостью. Один такой человек уже выслан из Эстонии, и ему запрещен въезд в Шенгенскую зону. И это вполне справедливо. Мы не будем терпеть действий, подрывающих нашу безопасность", – написал министр.

Стоит отметить, что Эстония присоединилась к призыву Финляндии приостановить выдачу туристических виз гражданам России на территории всего Европейского Союза.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды" Туристы, солдаты и дипломаты: как ЕС хочет ограничить визы для россиян и почему решения до сих пор нет.