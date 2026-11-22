У понеділок у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться засідання Північноатлантичної ради, обговорення стосуватиметься порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Польщу на зустрічі представлятиме заступник міністра оборони Павел Залевський.

"Найближчим часом ми отримаємо від союзників по НАТО потужну підтримку, що посилить захист нашого східного кордону! У понеділок у штаб-квартирі НАТО відбудеться надзвичайне засідання Північноатлантичної ради, на якому ми представимо конкретні пропозиції та визначимо нові можливості дій", – повідомив у суботу ввечері міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Він додав, що щодо деталей у суботу розмовляв із головнокомандувачем Об’єднаних сил НАТО в Європі генералом Алексусом Гринкевичем. Він також подякував генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за – як він написав – заяву з цього приводу.

Північноатлантична рада – найважливіший орган прийняття рішень НАТО. До її складу входять представники всіх держав-членів Альянсу (зазвичай це посли при НАТО, але за потреби також міністри закордонних справ, оборони або глави держав і урядів).

Генеральний секретар НАТО під час суботнього візиту до Варшави наголосив, що у зв’язку з вторгненням ракет до Польщі він був у контакті як із прем’єр-міністром Польщі, так і з президентом. "Польща – сильний союзник, у вас тут чудові збройні сили, і тепер ми маємо точно з’ясувати, що сталося. Командувач силами НАТО в Європі зробить усе, щоб точно з’ясувати, де існують загрози для нашої системи стримування та оборони, щоб у разі потреби впровадити певні зміни", – зазначив Рютте.

Як повідомлялося, 20 листопада на тлі інциденту з порушенням повітряного простору Польщі уламки невідомих об’єктів виявили в трьох місцях в Люблінському і Підкарпатському воєводствах.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи інцидент з порушенням польського повітряного простору, попередив про "місяці великих випробувань".

За даними воєводи Підкарпатського воєводства Терези Кубас-Хул, 20 листопада під час російських ударів по Україні до Польщі залетіла одна крилата ракета та два реактивні дрони, хоча раніше посадовці повідомляли про падіння двох ракет та одного безпілотника.