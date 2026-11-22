По данным польских следователей, 20 ноября воздушное пространство Польши нарушили три российские ракеты Х-101, а не две, как сообщалось ранее.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Следователи подвели итоги текущих мероприятий по делу о пятничном нарушении польского воздушного пространства.

"Во всех трех местах – в населенных пунктах Новый Липовец (Белгорайский уезд), Рудник-над-Сяном (Нежанский уезд) и Молодич (Ярославский уезд) – обнаружены обломки маневренных ракет Х-101", – сообщила Окружная прокуратура в Люблине.

Из предварительных выводов следователей следует, что все эти ракеты были изготовлены в IV квартале 2026 года на заводах в поселке Дубна (Московская область, Российская Федерация).

Прокуратура также сообщила, что завершила работы в Новом Липовец и Руднике-над-Сяном. В Молодиче работы были приостановлены. "Работы временно приостановлены, территория в течение всей ночи остается под строгой охраной служб от доступа посторонних лиц, а работы будут возобновлены завтра (23.11) утром", – сообщили.

"Все изъятые на данный момент обломки ракет и криминалистические следы будут подвергнуты дальнейшим специализированным исследованиям экспертами. О дальнейших результатах расследования мы будем сообщать в последующих заявлениях", – отметил в заявлении прокурор Марцин Козак.

В пятницу в поселке Новый Липовец летающий объект упал на поле возле леса и загорелся. Также был слышен взрыв. В районе Рудника-над-Сяном в пятницу утром в лесу были найдены обломки неизвестного объекта. Третий летающий объект упал на незастроенной территории в Молодичах, примерно в 280 м от дачного домика, в котором никого не было. Никто не пострадал.

Вице-премьер, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил в пятницу, что во время ночных авиаударов России по Украине в польское воздушное пространство, скорее всего, вторглись две российские ракеты и один дрон.

Премьер-министр Дональд Туск заявил в пятницу, что, по всей видимости, нарушение польского воздушного пространства было преднамеренной провокацией. Он добавил, что речь идет о российских объектах и "не похоже на случайность", что они упали вблизи места военных маневров так называемой "коалиции желающих".

В понедельник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится заседание Североатлантического совета, обсуждение будет касаться нарушения воздушного пространства Польши российскими ракетами.

В польском правительстве заявили, что НАТО должно усилить противовоздушную оборону Польши и восточного фланга после вторжения российских ракет.