На этой неделе глава армянского правительства Никол Пашинян представил проект новой конституции Армении.

Из текста удалена ссылка на Декларацию от 23 августа 1990 года, в которой упоминается постановление о воссоединении с Нагорным Карабахом.

Упоминание этого документа в основном законе является последним препятствием для подписания мирного договора с Азербайджаном.

Как уверяют армянские власти, договор с Баку даст возможность подписать аналогичное соглашение и с Турцией. А главное – должен избавить страну от зависимости от РФ и открыть путь к членству в ЕС.

О том, реально ли добиться одобрения таких изменений, читайте в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко Конец карьеры в обмен на мир. Как премьер Армении продвигает в парламенте соглашение с Азербайджаном. Далее – краткое изложение статьи.

8 августа 2025 года премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев совместно посетили Белый дом, где в присутствии президента США Дональда Трампа подписали Совместную декларацию о мире.

Мирный договор с Азербайджаном не в интересах России, поскольку в результате подписания соглашения Москва может утратить своё влияние на Армению.

Соответственно, Кремль оказывает значительное давление на Ереван. В частности, РФ запрещает импорт всё новых групп армянских товаров и шантажирует Ереван существенным повышением цен на газ.

Однако это привело к сближению Армении с Евросоюзом, который отменил пошлины на большую часть импорта из Армении. В свою очередь, в Ереване заговорили о скором подаче заявки на вступление в ЕС.

Однако на этом пути оставалось препятствие – необходимость изменения конституции для заключения мира с Азербайджаном.

Помимо исключения упоминания о декларации 1990 года, предложенный правительством проект предусматривает еще несколько изменений, целью которых является урегулирование конфликта с Азербайджаном.

Никол Пашинян уверяет, что после принятия новой редакции конституции "мы не только подпишем мирное соглашение (с Азербайджаном), но и обретем прочный мир".

Он также обещает подать в отставку в случае провала референдума.

По словам Пашиняна, обновление конституции позволит фактически перезапустить страну на новых основах.

Впрочем, несмотря на эти громкие заявления, предложенные изменения на самом деле не являются очень существенными.

В частности, вопреки ожиданиям, в проект новой конституции не включено стремление Армении вступить в ЕС. Скорее всего, армянские власти стремятся избежать обострения отношений с РФ до окончательного подписания мирных соглашений с соседями.

Среди действительно принципиальных изменений – введение суда присяжных.

В то же время уступки, которых требует Баку, хотя и имеют исключительно символическое значение, многими армянами воспринимаются как национальное унижение. А значит – убедить их поддержать такой проект будет довольно непросто.

По данным GALLUP, количество противников таких изменений стабильно снижается – с 80% в 2024 году до 57% в конце прошлого года.

Однако на данный момент ключевой проблемой является организация референдума.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Конец карьеры в обмен на мир. Как премьер Армении продвигает в парламенте соглашение с Азербайджаном.