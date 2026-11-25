Зачем Пашинян хочет "перезагрузить" Армению и почему это будет непросто
Новости — Среда, 25 ноября 2026, 08:30 —
На этой неделе глава армянского правительства Никол Пашинян представил проект новой конституции Армении.
Из текста удалена ссылка на Декларацию от 23 августа 1990 года, в которой упоминается постановление о воссоединении с Нагорным Карабахом.
Упоминание этого документа в основном законе является последним препятствием для подписания мирного договора с Азербайджаном.
Как уверяют армянские власти, договор с Баку даст возможность подписать аналогичное соглашение и с Турцией. А главное – должен избавить страну от зависимости от РФ и открыть путь к членству в ЕС.
О том, реально ли добиться одобрения таких изменений, читайте в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко Конец карьеры в обмен на мир. Как премьер Армении продвигает в парламенте соглашение с Азербайджаном. Далее – краткое изложение статьи.
8 августа 2025 года премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев совместно посетили Белый дом, где в присутствии президента США Дональда Трампа подписали Совместную декларацию о мире.
Мирный договор с Азербайджаном не в интересах России, поскольку в результате подписания соглашения Москва может утратить своё влияние на Армению.
Соответственно, Кремль оказывает значительное давление на Ереван. В частности, РФ запрещает импорт всё новых групп армянских товаров и шантажирует Ереван существенным повышением цен на газ.
Однако это привело к сближению Армении с Евросоюзом, который отменил пошлины на большую часть импорта из Армении. В свою очередь, в Ереване заговорили о скором подаче заявки на вступление в ЕС.
Однако на этом пути оставалось препятствие – необходимость изменения конституции для заключения мира с Азербайджаном.
Помимо исключения упоминания о декларации 1990 года, предложенный правительством проект предусматривает еще несколько изменений, целью которых является урегулирование конфликта с Азербайджаном.
Никол Пашинян уверяет, что после принятия новой редакции конституции "мы не только подпишем мирное соглашение (с Азербайджаном), но и обретем прочный мир".
Он также обещает подать в отставку в случае провала референдума.
По словам Пашиняна, обновление конституции позволит фактически перезапустить страну на новых основах.
Впрочем, несмотря на эти громкие заявления, предложенные изменения на самом деле не являются очень существенными.
В частности, вопреки ожиданиям, в проект новой конституции не включено стремление Армении вступить в ЕС. Скорее всего, армянские власти стремятся избежать обострения отношений с РФ до окончательного подписания мирных соглашений с соседями.
Среди действительно принципиальных изменений – введение суда присяжных.
В то же время уступки, которых требует Баку, хотя и имеют исключительно символическое значение, многими армянами воспринимаются как национальное унижение. А значит – убедить их поддержать такой проект будет довольно непросто.
По данным GALLUP, количество противников таких изменений стабильно снижается – с 80% в 2024 году до 57% в конце прошлого года.
Однако на данный момент ключевой проблемой является организация референдума.
Подробнее – в материале Юрия Панченко Конец карьеры в обмен на мир. Как премьер Армении продвигает в парламенте соглашение с Азербайджаном.