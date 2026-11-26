Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер высоко оценил российскую переговорную команду и назвал главу Кремля Владимира Путина "гроссмейстером политики".

Об этом он сказал в интервью генеральному директору медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру в подкасте MD Meets, цитирует "Европейская правда".

Кушнера попросили рассказать, как американская переговорная команда готовится к встречам с Путиным.

В этом контексте спецпредставитель Трампа рассказал о том, что американская команда постоянно поддерживает связь с помощником Путина Юрием Ушаковым и представителем лидера Кремля Кириллом Дмитриевым.

По его словам, Дмитриев – "человек, который стремится к укреплению отношений с Западом и считает, что это соответствует интересам России". Кроме того, по мнению Кушнера, "он является решительным сторонником мира".

Также Кушнер высоко оценил Путина, который, по его словам, "очень организован".

"Кому-то может нравиться то, что он сделал, кому-то нет, но он, безусловно, гроссмейстер политики. Он – историческая личность. Он всегда очень, очень хорошо подготовлен, очень вдумчив. Когда мы разговариваем, он много записывает, а потом четко излагает свою позицию. Совершенно понятно, что он очень глубоко понимает вопросы и имеет по ним очень твёрдые позиции", – сказал он.

Кроме того, зять Трампа считает, что Путин "не просто хочет мира – он хочет попробовать изменить отношения с Америкой и хочет посмотреть, есть ли способ начать всё заново".

В этом же интервью Кушнер заявил, что Украина затянула переговорный процесс с РФ из-за якобы "атаки" на резиденцию главы Кремля Владимира Путина зимой прошлого года.

Также он анонсировал крупнейший с начала полномасштабной войны обмен пленными между Россией и Украиной.