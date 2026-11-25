У різних містах Іспанії 25 листопада десятки тисяч людей вийшли на вулиці на протест, присвячений Міжнародному дню боротьби за ліквідацію насильства проти жінок.

Про це пише RTVE, повідомляє "Європейська правда".

Десятки тисяч демонстрантів вийшли на протест під гаслом засудження чоловічого насильства та поширення мови ненависті в суспільстві. Найбільші демонстрації пройшли у Мадриді, Барселоні та Севільї.

Зокрема, у Мадриді організації, що борються за права жінок, вийшли на протест із закликом "Зупинимо варварство" і вимагаючи скасування проституції, порнографії та сурогатного материнства.

У Севільї протестувальники пройшли з транспарантом "Проти ненависті та заперечення – більше фемінізму", зокрема, закликаючи до колективної боротьби проти фашизму.

Нагадаємо, влада Стамбула заборонила заплановані у місті демонстрації з нагоди Міжнародного дня ООН за ліквідацію насильства щодо жінок 25 листопада.

Нещодавно у Німеччині оприлюднили дані Федерального управління кримінальної поліції, які показують зростання рівня насильства щодо жінок: у 2025 році кількість жертв домашнього насильства була вищою, ніж будь-коли раніше.