Посол ЕС о ракетном ударе РФ: жизнь в Киеве становится всё тяжелее

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова, комментируя последний ракетный удар РФ по украинской столице, заявила, что жизнь в Киеве становится всё тяжелее.

Как сообщает "Европейская правда", об этом дипломатка написала в своём Facebook.

Матернова указала, что прошлой ночью Россия запустила по Украине серию из около 40 баллистических и крылатых ракет и 172 беспилотников, причём больше всего пострадали столица и Киевская область. Удары были нанесены по 24 объектам.

"Жизнь в Киеве становится всё тяжелее. Зима ещё не вступила в полную силу, а у многих людей дома уже нет водопровода. Электроснабжение отключается на несколько часов, как днём, так и ночью", – отметила она.

При этом Матернова рассказала, что в отеле, где она проживает, установлены мощные генераторы, но многие из её украинских и иностранных друзей и коллег из Делегации ЕС живут в холодных квартирах, а некоторые ночуют в неотапливаемых убежищах.

"А утром я вижу их в офисе, где они работают над проектами, финансируемыми ЕС по всей Украине, или над вопросом вступления Украины в ЕС. Я до сих пор удивляюсь, где они находят силы встать утром и пойти на работу после такой ночи", – добавила дипломатка.

Она подчеркнула, что, несмотря на российские удары, жизнь в Киеве не останавливается.

"На протяжении почти пяти лет полномасштабная война, развязанная Россией, показала нам, сколько вещей мы считаем само собой разумеющимися, когда живем в мире. Вода из крана. Теплая комната. Полноценный ночной сон. И как быстро мы можем потерять все это", – резюмировала Матернова.

Российские войска в ночь на 7 ноября нанесли баллистический удар по Киеву.

По последним данным, в Соломенском районе возникли пожары и зафиксированы разрушения и повреждения жилых домов, детского сада и нежилого здания. Пострадали 6 человек, среди них 14-летний ребенок.