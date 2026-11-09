СМИ: РФ пыталась использовать протесты во Франции для дискредитации правительства

Согласно внутренней оценке ЕС, тайная российская сеть пыталась воспользоваться беспорядками во Франции в прошлом месяце, используя социальные сети, в частности, для того, чтобы представить правительство страны как утратившее контроль.

С оценкой ЕС ознакомилось агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Эта оценка также свидетельствует о том, что РФ пыталась возложить вину за беспорядки во Франции на неконтролируемую иммиграцию.

Во внутреннем анализе Министерства иностранных дел Франции, с которым также ознакомилось агентство, было установлено, что аккаунты в социальных сетях, связанные с Израилем и американским движением MAGA, также распространяли "враждебные нарративы" в отношении беспорядков, связывая их с радикальным исламизмом и миграцией.

В целом эти оценки дают представление о том, как внешние силы пытались использовать внутренние беспорядки во Франции для достижения собственных политических целей, как свидетельствует анализ европейских специалистов по дезинформации.

Анализ Европейского Союза выявил, что тайная российская сеть, известная как "Операция Overload", распространяла видео, выдавая их за материалы западных СМИ, чтобы повлиять на французскую аудиторию; в некоторых из них ложно утверждалось, что мигранты насиловали протестующих или что вскоре произойдут террористические атаки.

Анализ ЕС, охватывающий период с 7 по 21 октября, показал, что Россия пыталась "представить французское руководство как слабое и все более авторитарное".

"Такие события дают возможность подрывать авторитет национальных правительств, разжигать страх и раздор, а также формировать общественное мнение в преддверии выборов", – говорится в документе ЕС с ограниченным доступом, подготовленном экспертами по дезинформации в дипломатической службе блока.

В нём не обнаружено доказательств того, что Москва или другие субъекты спровоцировали или усугубили протесты; такая деятельность описана как "оппортунистическое использование беспорядков".

Согласно оценке французского МИД, 10 самых популярных публикаций в X о беспорядках из "пророссийских кругов" набрали 2,8 миллиона просмотров с 16 по 18 октября. Однако эти цифры блекнут на фоне просмотров публикаций в X о беспорядках с аккаунтов, связанных с движением MAGA, а также израильских чиновников и инфлюенсеров.

Согласно отчету французского министерства, 10 самых популярных публикаций в X о беспорядках во Франции, опубликованных должностными лицами, СМИ и инфлюенсерами, связанными с MAGA, набрали более 49 миллионов просмотров с 16 по 18 октября.

В тот же период 10 самых популярных публикаций от израильских чиновников, правительственных аккаунтов, СМИ и инфлюенсеров набрали более 35 миллионов просмотров, говорится во французском докладе.

Напомним, во время самых масштабных протестов 17 октября по стране наблюдались многочисленные случаи насилия и мародерства. В частности, в городе Лимож сгорело здание мэрии, которое подожгли демонстранты. Число задержанных по стране в результате масштабных протестов превысило 2 тысячи человек.

Подробнее о событиях во Франции читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.