Канада розширила санкції проти Росії

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд у понеділок, 9 листопада, оголосила про додаткові санкції проти Росії.

Про це вона сказала у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Парижі, йдеться у відповідній заяві, передає "Європейська правда".

Зазначається, що Канада вносить до санкційного списку ще 38 юридичних осіб та 24 фізичних осіб з метою подальшого обмеження військового потенціалу Росії шляхом "націлювання на елементи її оборонно-промислової бази, зокрема на суб’єктів, причетних до розробки технологій балістичних ракет та кібердіяльності".

Також наголошується, що ці заходи покликані збільшити економічні витрати Росії, пов’язані з війною проти України, націлившись на фінансових посередників, зокрема криптовалютні біржі, які сприяють підтримці військової економіки РФ.

"Канада вживає заходів, щоб підірвати здатність Путіна завдавати ударів по українських містах. Ми залишаємося непохитними у своїй підтримці України та продовжуватимемо накладати санкції на Росію, доки вона не припинить свою агресію та не почне поважати суверенітет і територіальну цілісність України", – акцентувала Ананд.

У вересні канадський уряд включив до санкційного списку ще вісьмох росіян, причетних до незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей Росією, а також до їхньої індоктринації та мілітаризації.

У серпні Канада оголосила про санкції проти оборонного підприємства, яке постачало продукцію російському військово-промисловому комплексу.