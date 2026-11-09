Канада расширила санкции против России

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд объявила в понедельник, 9 ноября, о введении дополнительных санкций против России.

Об этом она заявила в кулуарах встречи министров иностранных дел стран G7 в Париже, говорится в соответствующем заявлении, передает "Европейская правда".

Отмечается, что Канада вносит в санкционный список ещё 38 юридических лиц и 24 физических лица с целью дальнейшего ограничения военного потенциала России путём "нацеливания на элементы её оборонно-промышленной базы, в частности на субъектов, причастных к разработке технологий баллистических ракет и кибердеятельности России".

Также подчеркивается, что эти меры призваны увеличить экономические издержки России, связанные с войной против Украины, путем нацеливания на финансовых посредников, в частности криптовалютные биржи, которые способствуют поддержанию военной экономики РФ.

"Канада принимает меры, чтобы подорвать способность Путина наносить удары по украинским городам. Мы остаемся непоколебимыми в своей поддержке Украины и будем продолжать вводить санкции против России, пока она не прекратит свою агрессию и не начнет уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", – подчеркнул Ананд.

В сентябре канадское правительство включило в санкционный список ещё восьмерых россиян, причастных к незаконной депортации и принудительному перемещению украинских детей Россией, а также к их индоктринации и милитаризации.