Канада запровадила санкції проти росіян, причетних до депортації українських дітей

Канадський уряд включив до санкційного списку ще вісьмох росіян, причетних до незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей Росією, а також до їхньої індоктринації та мілітаризації.

Про це йдеться на сайті уряду Канади, повідомляє "Європейська правда".

До санкційного списку потрапили очільник МНС Росії Александр Куренков, голова Федерального агентства у справах молоді ("Росмолодежь") Григорій Гуров, голова правління "Руху перших" Артур Орлов та керівник ради регіонального відділення руху Денис Чернобай.

Канада також запроваджує санкції проти радника апарату уповноваженого з прав дитини Владіміра Хромова, а також голови опікунської ради Національного центру допомоги зниклим та постраждалим дітям Єлєни Мільської. До документа також включені Александра Кульгіна та Віталій Сук.

Як зазначили в канадському уряді, ці особи були або є причетними до депортації українських дітей до РФ та їхньої індоктринації та мілітаризації.

Нагадаємо, у травні Велика Британія оголосила новий пакет санкцій проти Росії за викрадення українських дітей, а також спроби втручання у майбутні вибори у Вірменії.

Рада Європейського Союзу 11 травня ввела санкції проти фізичних та юридичних осіб, які відповідальні за викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Про санкції оголосили з нагоди зустрічі високого рівня, яку спільно очолять Євросоюз, Україна та Канада, яка має за мету запланувати конкретні кроки з повернення викрадених Росією дітей в Україну та притягнення Росії до відповідальності.