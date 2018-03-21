"План Маршалла" на финишной прямой: что нужно сделать Украине

Андрюс Кубилюс, автор "плана Маршалла для Украины", для Европейской правды _ Среда, 21 марта 2018, 14:04

Фото: rada.gov.ua

Хорошая новость для Украины: план ее поддержки, который еще называют "планом Маршалла", может заработать уже к середине следующего года. Более того, сейчас для Украины открылось окно возможностей – пожалуй, вероятность благоприятного исхода сегодня велика, как никогда.

Впрочем, есть и плохая новость – это окно возможностей скоро закроется. Если до середины года переговоры о поддержке Украины не увенчаются успехом, этот вопрос может быть заморожен надолго.

Ответ на вопрос, почему так выходит, крайне прост – выборы.

У коллективного Запада осталось не так много времени, чтобы принять решение о поддержке Украины.

Решение не означает автоматического выделения средств. Однако принципиально важно накануне выборов поддержать украинские реформы, показав, что следование им будет поддержано и финансовой помощью.

Мы ожидаем, что обсуждение этого плана произойдёт на ближайшем саммите "Большой семерки". Позитив для Киева в том, что этот саммит будет проходить в Канаде, которая активно поддерживает Украину.

В качестве хозяина саммита (пройдет 8-9 июня в квебекском Шарлеруа. – ЕвроПравда) Канада имеет все возможности поднять вопрос поддержки Украины. В свою очередь, принципиальное согласие "семерки" существенно упрощает дальнейшие согласования этого проекта.

И наконец, план поддержки Украины может быть принят на международной конференции по вопросам украинских реформ, которая состоится 27 июня в Копенгагене. Это уже вторая конференция, посвященная украинским реформам, первая прошла год назад в Лондоне. Наша задача – чтобы вторая конференция не ограничивалась одними разговорами, лучшую площадку для обсуждения всех технических аспектов "плана Маршалла" представить трудно.

Впрочем, не стоит рассчитывать на успех и без усилий со стороны Украины. Что необходимо сделать Киеву, причем – в максимально короткие сроки?

В первую очередь, решить проблему так называемых "старых денег". Речь идет о кредитных линиях, открытых для Украины, однако которые не используются Киевом эффективно.

С 2014 года для Украины было открыто кредитных линий на сумму около 7 млрд евро. Речь идет о льготных кредитах различных международных финансовых структур, направленных на реализацию проектов, которые способны существенно ускорить украинскую экономику.

Однако из этих средств Киевом было освоено чуть более 1,5 млрд евро. Выходит, что более 5 млрд евро фактически "зависли в воздухе".

И это очень серьезная проблема. Проводя консультации с правительствами и международными организациями,

мы регулярно слышим вопрос: зачем Украине новые средства, если она не способна освоить уже выданные?

Уверен, без решения этой проблемы не стоит рассчитывать на принятия "плана Маршалла".

Более того, эту проблему необходимо в основном решить, желательно до конференции в Копенгагене. И уж точно – до саммита "семерки".

Как это можно сделать? Украина должна показать свою способность "осваивать" такие большие средства.

Из нашего опыта, лучше сделать это, создав специальное агентство, чем средствами действующих ведомств. Именно так поступила Литва в начале 2000-х, когда накануне получения членства в ЕС стала получать масштабные европейские субвенции. Tакже нужен список приоритетных проектов.

Эту идею мы сейчас обсуждаем с командой премьер-министра Владимира Гройсмана, и уже получили его предварительное согласие.

Конечно, нечего и думать, что за несколько месяцев, Украина сможет решить проблему "старых денег". Однако новое агентство (или напрямую правительство – этот вопрос имеет лишь технический характер) может и должно предоставить четкий план выполнения проектов, на которые уже выделены средства.

Параллельно Украина должна показать, что она способна эффективно воплощать в жизнь важные реформы. Это является вторым важным условием для того, чтобы весь план был бы утвержден.

На что взамен может рассчитывать Украина? Скорее всего, к середине года может быть принят пакет условий, выполнение которых за год позволит рассчитывать на получение новых денег.

В случае, если Украина выполнит эти условия, выделение средств может начаться с конца 2019 – начала 2020 года.

Исходя из последних тенденций, речь может идти об открытии льготных кредитных линий объемом 5 млрд евро в год.

Этих денег должно хватить для ускорения украинской экономики. При этом деньги могут предоставить как ЕС, как международные финансовые институции, так и другие страны, в том числе США.

Почему речь идет именно о кредитах? Это соответствует последним подходам ЕС. В частности, Еврокомиссия сейчас запускает проект Внешнего инвестиционного плана, который предусматривает выделение миллиардов евро на поддержку стран-соседей.

Скорее всего, и отдельный план для Украины будет подобен этой программе – доноры будут обеспечивать кредиты, покрывающие часть затрат на реализацию предложенных Украиной инвестиционных проектов. Но в нашем плане получение новых денег связано с продолжением реформ и решением "проблемы старых денег".

И наконец, еще об одной проблеме. Масштабная поддержка со стороны ЕС крайне мало освещается внутри Украины. Как результат, у многих украинских граждан создается иллюзия, что этой помощи просто не существует.

Проблема отсутствия пиар-поддержки европейских усилий – это проблема не только ЕС. Неинформированность о реальной помощи может привести к разочарованию граждан в европейском пути страны, а это уже становится громадной проблемой для всей Украины.

Автор: Андрюс Кубилюс,

бывший премьер-министр, а ныне депутат парламента Литвы,

один из авторов "плана Маршалла для Украины"